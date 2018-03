Museum Judenplatz: Eröffnung "A Good Day" Eine Installation von Andrew M. Mezvinsky

Wien (OTS) - In Anwesenheit zahlreicher VertreterInnen aus Kunst und Kultur präsentierte Museumsdirektorin Danielle Spera gestern die neue Wechselausstellung "A Good Day" Eine Installation von Andrew M. Mezvinsky im Museum Judenplatz, einem Museum der Wien Holding.

Im Rahmen der Reihe Jewish Museum Contemporary im Museum Judenplatz werden bis 2. März die Arbeiten des amerikanischen Künstlers Andrew M. Mezvinsky gezeigt. "Andrew Mezvinsky zählt zu den interessantesten jungen Künstlern, die derzeit in Wien tätig sind", betonte Danielle Spera im Rahmen der Eröffnung. Mezvinsky wurde 1982 in Philadelphia geboren und lebt und arbeitet seit nunmehr zwei Jahren in Wien. Für das Museum Judenplatz hat Mezvinsky eine eigene Installation entworfen, die von Primo Levis Betrachtungen zum Überleben in Auschwitz ausgehen. Mezvinskys Arbeit ist von Primo Levis Gedanken über die Definition eines guten Tages in Auschwitz geprägt. "A good Day" -dieser ironische Titel, den Primo Levi wählte und Mezvinsky für seine Arbeit übernimmt, spielt auf die erste Sonne in Auschwitz an, die eine kleine Hoffnung auf Überleben birgt.

Im Rahmen der Eröffnung sprach u.a. Rudolf Taschner, der Gründer von math.space, der sich begeistert zeigte von Mezvinskys Arbeiten. Auch Wien Holding Direktor Peter Hanke zeigte sich beeindruckt von der neuen Ausstellung im Museum Judenplatz. Burgschauspieler Hans Dieter Knebel las einen Ausschnitt aus dem Buch "Ist das ein Mensch?" von Primo Levi. Eröffnet wurde die Ausstellung von Alexa L. Wesner, Botschafterin der Vereinigten Staaten von Amerika in Österreich.

Mit Hilfe von interaktiven Animationen und der neuesten Multimediatechnologie wurde im Museum Judenplatz ein Raum geschaffen, der die Grundbedingungen der menschlichen Existenz im Moment widerspiegelt und die BesucherInnen werden Teil der Installation.

Zu der von Danielle Spera kuratierten Ausstellung erschien ein zweisprachiger Katalog mit 93 Seiten zum Preis von 18 Euro (ISBN:

978-3-901398-69-4 ), der im Bookshop Singer im Museum in der Dorotheergasse 11, 1010 Wien, erhältlich ist.

"A Good Day" Eine Installation von Andrew M. Mezvinsky ist von 6. November 2013 bis 2. März 2014 im Museum Judenplatz, Judenplatz 8, 1010 Wien, zu sehen. Das zu den Museen der Wien Holding zählende Museum ist von Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr und Freitag 10 bis 14 Uhr geöffnet. Für beide Museen (Dorotheergasse & Judenplatz) gibt es ein gemeinsames Ticket zum Preis von Euro 10, ermäßigt Euro 8, Gruppen Euro 7, Kinder & Jugendliche bis zum vollendeten 14. Lebensjahr frei, Lehrlinge, StudentInnen (bis 27 Jahre), Zivil- und Präsenzdiener Euro 5. Freier Eintritt für Schulklassen, für die Schülerführung ist ein Kostenbeitrag von Euro 20 zu leisten. Weitere Informationen unter www.jmw.at. (Schluss)

