Schneeberger vor Landtag: Fehlleistungen von Prüforganen dürfen nicht ohne Konsequenzen bleiben

Kein Problem mit Kritik von unabhängigen Stellen wie Rechnungshof und FMA, aber sie dürfen nicht unter einem Glassturz stehen

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Wer wacht über die Wächter? Diese Frage stellte man sich schon im Alten Rom. Wir stellen sie dann, wenn wir davon überzeugt sind, dass Entscheidungen von unabhängigen Prüforgangen wie der Finanzmarktaufsicht oder dem Rechnungshof fehlerhaft oder zum Schaden des Landes sowie der Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern sind", erklärt VP-Klubobmann LAbg. Mag. Klaus Schneeberger in seiner Vorschau auf die November-Sitzung des NÖ Landtags und die Aktuelle Stunde zur Verantwortung der Bankenaufsicht. "Wir haben überhaupt kein Problem mit Kritik und Kontrolle. So sind wir immer unten jenen Bundesländern, welche die Empfehlungen des Rechnungshofs am Fleißigsten umsetzen. Diese Organe dürfen aber nicht unter einem Glassturz stehen. Wir üben Kritik und fordern Konsequenzen, wenn Fehlentscheidungen getroffen werden", so Schneeberger weiter. Nachdem der Verwaltungsgerichtshof den Strafbescheid der FMA gegen die Hypo NÖ wegen Rechtswidrigkeit aufgehoben hat, sind für ihn daher Konsequenzen gegenüber den dafür verantwortlichen FMA-Vorständen Helmut Ettl und Kurt Pribil notwendig.

Vierfacher Schaden verursacht

"Durch das Verhalten der FMA-Vorstände Ettl und Pribil ist ein vierfacher Schaden entstanden: So hat der gute Ruf der Hypo NÖ durch das Verfahren gelitten und die Bank musste während der größten Finanzkrise eine Pönale von 57,9-Millionen-Euro zahlen. Hier wurde eine Bank in Gefahr gebracht, die als eines der wenigen Institute in Österreich keinen Cent an Staatshilfe benötigt hat. Außerdem wurden namhafte Persönlichkeiten in Misskredit gebracht und die Landtagswahl beeinflusst."

Besonders ärgerlich für Schneeberger ist die Tatsache, dass die FMA bei ähnlichen Finanzgeschäften anderer Institute kein Problem hatte, die Hypo NÖ aber rigoros bestraft wurde. "Zwar bekommt die Bank die Pönale von 57,9 Millionen Euro jetzt zurück, aber der Zinsverlust ist einige Millionen hoch. Außerdem musste die betroffene Beteiligungsgesellschaft rasch und unter Druck aufgelöst werden." Das Verhalten der FMA-Vorstände Ettl und Pribil rund um die Hypo Niederösterreich lässt für den Klubobmann nur zwei Möglichkeiten zu:

"Entweder sie haben bewusst zum Schaden der Hypo NÖ gehandelt - das möchte ich ihnen aber nicht unterstellen. Oder sie haben aus mangelnder Sachkunde so gehandelt. In beiden Fällen sind Konsequenzen angebracht." Dass die beiden Vorstände in der jüngsten Vergangenheit nicht die beste Leistung bei der Erfüllung ihrer verantwortungsvollen Pflichten an den Tag gelegt haben, ist für Schneeberger offensichtlich: "Denn neben dem verlorenen Rechtsstreit mit der Hypo NÖ gibt es weitere verlorene Verfahren - etwa wegen des unrichtigen Vorwurfs des Insiderhandels gegen namhafte Manager. Diese Fehlleistungen sind Grund genug Konsequenzen gegenüber den damaligen FMA-Vorständen zu fordern."

Weitere Tageordnungspunkte in der kommenden Landtagssitzung sind unter anderem die Präsentation des "Grünen Berichts" über die wirtschaftliche und soziale Lage der Land- und Forstwirtschaft Niederösterreichs im Jahr 2012. Klubobmann Schneeberger dazu: "Trotz erschwerter Bedingungen konnte das Agrareinkommen im Zehnjahresmittel um 7,5% pro Arbeitskraft gesteigert werden."

Zu mehr Schutz für unsere Kinder kommt es durch die Novellierung des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Dabei wurde das Gesetz an die gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst. Wesentliche Änderungen betreffen die Festlegung von Mindeststandards der Leistungserbringung und die professionelle Überprüfung von Verdachtsfällen. Ebenfalls neu ist Einsichtsmöglichkeiten des Kinder- und Jugendhilfeträgers in die Strafregisterdatei. "Mit der neuen Regelung gibt es in Niederösterreich modernste Standards, um unsere Kinder- und Jugendlichen zu schützen und ihnen ein sicheres Aufwachsen zu ermöglichen", hält VP-Klubobmann Schneeberger fest.

