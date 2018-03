Kreuzfahrt Guide Award 2013: Doppelsieg für Hapag-Lloyd Kreuzfahrten mit der EUROPA 2 und der BREMEN

Hamburg (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

MS EUROPA 2 gewinnt in der Kategorie "Gastronomie"

MS BREMEN in der Kategorie "Routing" prämiert

Verleihung des Kreuzfahrt Guide Award 2013 im Rahmen des 3. Kreuzfahrt Kongresses in Hamburg

Im Rahmen des jährlichen Branchentreffs am 5. November 2013 unter dem Motto "Branche im Aufbruch - Neue Impulse für die Kreuzfahrtwelt!", zeichnete der Bellevue and More Verlag die besten Kreuzfahrtschiffe des Jahres aus. Hapag-Lloyd Kreuzfahrten kann sich über einen Doppelsieg freuen. Die EUROPA 2 wurde in der Kategorie "Gastronomie" und das Expeditionsschiff BREMEN in der Kategorie "Routing" als bestes Schiff durch eine Fachjury ausgezeichnet.

Der Kreuzfahrt Guide 2013 ehrte die besten Schiffe in den Kategorien Service, Gastronomie, Familienfreundlichkeit, Sport und Wellness, Info- und Entertainment, Routing und Flussschiff des Jahres.

Die EUROPA 2, die im Mai 2013 in Dienst gestellt wurde, konnte die elfköpfige Fachjury mit ihrem einzigartigen, gastronomischen Konzept überzeugen: "Die Vielfalt macht´s! Sieben frei wählbare Inklusiv-Restaurants auf einem Schiff für 516 Gäste. Das ist das neue, von allen bisherigen Standards abweichende Konzept", so die Begründung. Besonders herausgestellt wurde zudem das Cuisine Légère-Konzept: "Erlesene Genusserlebnisse statt üppiger Sättigungsbeilagen - dieses Konzept schmeckt richtig gut. Hinzu kommt: In der bordeigenen Kochschule und Workshops mit "Genusshandwerkern" kann man sich selbst als Gourmetkoch versuchen. Auch hier bietet die EUROPA 2 eine Vielfalt auf Spitzenniveau, die auf dem Wasser ihresgleichen sucht."

Das Expeditionsschiff BREMEN überzeugte die Jury mit ihrem außergewöhnlichen Routing: "Das macht nur die BREMEN. Binnen zwei Jahren bringt sie ihre Gäste einmal in jeden Winkel der Welt", so die Jury. Den Ausschlag für die Auszeichnung gaben vor allem die Details:

"Dazu gehört zum Beispiel, dass die BREMEN in diesem Jahr als erstes nicht russisches Schiff die Küsten Sibiriens befuhr, dass die Amazonas-Reise selbstverständlich bis Iquitos geht, dass es eine Spitzbergen-Umrundung gibt." Zudem wurde die Expertise der Crew an Bord hervorgehoben: "Gemeint sind die hochkarätigen Lektoren, die als Natur- oder Kultur-Experten die Gäste begleiten. Und gemeint sind auch die genialen Kapitäne der BREMEN."

Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten, freute sich, zwei der begehrten Awards von den Herausgebern des Guides, Uwe Bahn und Dr. Johannes Bohmann, entgegen zu nehmen. "Die Einzigartigkeit der Schiffskonzepte hat für uns einen hohen Stellenwert. Umso mehr freuen wir uns darüber, dass die exzellente Arbeit unserer Crew an Bord und an Land durch den Erfolg und die Auszeichnungen bestätigt wird."

Informationen zu Hapag-Lloyd Kreuzfahrten unter www.hlkf.de -Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unter www.hlkf.de/presse - PASSAGEN.tv unter www.hlkf.de/passagentv

Rückfragen & Kontakt:

Negar Etminan, Leiterin Unternehmenskommunikation, Hapag-Lloyd

Kreuzfahrten, Tel: +49 (0)40 3001-4629, E-Mail: presse @ hlkf.de