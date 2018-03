FPÖ: Strache: Milliardenloch im Budget offenbart völliges Versagen rot-schwarzer Finanzpolitik

Alle Budgetdaten müssen offen auf den Tisch gelegt werden

Wien (OTS) - "Das jetzt bekannt gewordene Milliardenloch im Budget offenbart, wie vollständig SPÖ und ÖVP in der Finanzpolitik bisher versagt haben", kommentiert der freiheitlich Bundesparteiobmann HC Strache die derzeitigen Regierungsverhandlungen. Außerdem sei der Versuch, ihr Versagen bis nach den Wahlen vor den Österreichern zu verbergen, bezeichnend für die beiden Altparteien.

Jetzt müsse endlich Schluss mit der Geheimniskrämerei sein. "Wir fordern von SPÖ und ÖVP völlige Transparenz in Budgetangelegenheiten. Die Österreicher haben die Vertuschungsaktionen endgültig satt", so Strache. Dazu müssten die Staatsschulden auf allen Ebenen und in allen Bereichen transparent dargestellt und Budgettricksereien abgestellt werden. "Das beinhaltet einen Kassasturz auch bei allen ausgelagerten Unternehmen sowie bei Ländern und Gemeinden. Dazu erwarten wir eine genaue Aufstellung aller Bundeshaftungen", fordert Strache. Es stehe der massive Verdacht im Raum, dass Rot und Schwarz bisher nicht nur mit falschen Budgetzahlen gearbeitet, sondern auch Fehlspekulationen getätigt hätten. Weiter seien der Bundesregierung sowohl die Haftungen für das enorme Bankenrettungspaket als auch für marode Eurostaaten inzwischen völlig entglitten.

"Es ist ein völliger Neustart in der Budgetpolitik nötig. Dazu müssen erst alle Karten auf den Tisch gelegt werden", erklärt Strache. In Zukunft müsste der Staatshaushalt endlich transparent und nachhaltig gestaltet werden. Neue Steuern und Abgaben zur Budgetsanierung seien jedoch vollständig abzulehnen. "Es gibt genug Einsparungspotential in Österreich. Aus rein parteitaktischen Gründen waren SPÖ und ÖVP bisher jedoch zu keinen Reformen bereit", kritisiert Strache die Reformunwilligkeit der Regierungsparteien.

"Die Österreicher habe sich eine solide Budgetpolitik verdient. Die Zeit des Vertuschens und der Tricksereien muss ein Ende haben", schließt Strache.

