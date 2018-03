Noch zwei Tage bis zum Finale der "Großen Chance"

Die besten Jury-Kommentare aus dem Halbfinale

Wien (OTS) - Von "umwerfend" bis "absolute Siegkandidaten" - voll des Lobes zeigten sich die Juroren Karina Sarkissova, Zabine, Sido und Peter Rapp beim Halbfinale des ORF-eins-Events "Die große Chance" für die fünf Acts, die vom Publikum ins Finale gewählt wurden. Und so wird es am Freitag, dem 8. November 2013, live um 20.15 Uhr noch einmal so richtig spannend, wenn Dance Industry, Johannes Raupl, das Trio Piller, Thomas David und Kaiser Franz Josef ins finale Rennen um den Sieg und die 100.000 Euro Preisgeld gehen.

Juror Peter Rapp am 8. November zu Gast bei Barbara Karlich

Am Tag des Finales von "Die große Chance" steht auch "Die Barbara Karlich Show" um 16.00 Uhr in ORF 2 ganz im Zeichen des Kultshowformats. In der Sendung "Die große Chance vor 30 Jahren: Ich war dabei!" begrüßt sie u. a. Peter Rapp, der in den 80er Jahren "Die große Chance" moderierte. Gemeinsam mit ihm blickt Barbara Karlich zurück und fragt, was aus den Talenten von damals geworden ist.

Die "Die große Chance"-Finalisten im Überblick und ihre Jury-Kommentare

Johannes Raupl, acht Jahre: Harmonika- und Gesangstalent aus Kärnten - Johannes interessierte sich schon als Kleinkind für Musik. Seine Eltern, beide von Beruf Lehrer, unterstützten diesen Wunsch, und so bekam Johannes mit zweieinhalb Jahren ein Kinder-Schlagzeug und eine Plastik-Kinderharmonika. Im Kindergarten besuchte Johannes die musikalische Früherziehung und lernte Blockflöte. Die Begeisterung für die Musik ist ihm nach wie vor geblieben. Sein Ticket für die Live-Shows hat Johannes Raupl von Sido erhalten. Sido: "Ich sehe auf jeden Fall Chancen auf den Sieg, bei dem kleinen, jungen Mann." Karina Sarkissova: "Johannes ist unglaublich." Und mit einem Augenzwinkern weiter: "Wäre ich jünger, dann wäre ich sicher ganz verliebt in ihn."

Trio Piller: Drei virtuose Geschwister aus Wien - Sandra, 14 (Geige), Darko, 18 (Geige), und Danijel, 20 (Akkordeon), musizieren schon seit frühester Kindheit. Darko und Danijel haben ihre musikalische Ausbildung in Wien am Gustav-Mahler- und am Prayner-Konservatorium genossen. Ihr Repertoire beinhaltet sowohl klassische als auch moderne Elemente. Sido nahm das Trio mit in die Live-Shows:

"Abgesehen davon, dass sie sich die 100.000 Euro verdient hätten, gönne ich sie ihnen am meisten." Zabine weiter: "Auch wir in meiner Familie sind Vollblutmusiker, aber wir müssen schon noch ein bisschen üben, damit wir so gut sind wie sie." Karina Sarkissova: "Ich finde es einfach schön anzuschauen, mit welcher Passion und Bescheidenheit sie das machen. Sie sind nicht arrogant und das ist einfach sympathisch. Österreich kann stolz sein, dass solche Virtuosen im Land sind und das Land als Heimat bezeichnen."

Dance Industry: Showtanzgruppe und LED-Künstler aus Kärnten - die jungen Tänzerinnen und Tänzer glänzen mit Professionalität, Engagement und Kreativität. Choreographie und LED-Kostüme sind selbst entwickelt und angefertigt. Karina Sarkissova, die die Dance Industry mit in die Live-Shows genommen hat: "Umwerfend. Man kann ihnen lange zuschauen und sie sind für mich das Highlight der 'Großen Chance'." Sido weiter: "Diese ganze Show ist sehr beeindruckend. Sie haben auch die Kritik der letzten Sendungen sehr gut umgesetzt." Und Peter Rapp:

"Unglaublich dieser Aufwand an Kreativität und persönlichem Einsatz!"

Kaiser Franz Josef: Rockband aus Wien in klassischer Dreierbesetzung - die Band Kaiser Franz Josef gibt es in dieser Formation seit vier Monaten. Sham (Sänger) gründete die Band, Tom stieß nach einiger Zeit über seinen Schlagzeuglehrer dazu und Can wurde regelrecht "aufgegabelt". Ihre Wurzeln finden sich bei Led Zeppelin und AC/DC. Sido nahm die Band mit in die Live-Shows: "Für mich absolute Siegkandidaten. Möchte ihnen noch mit auf den Weg geben, dass sie sich nicht verändern lassen." Peter Rapp im Halbfinale: "Das war unser Rockkonzert, ich habe es sehr genossen." Und Karina Sarkissova:

"Die drei können jeder etwas ganz Besonderes und bei ihnen wären die 100.000 Euro richtig aufgehoben."

Thomas David, 28 Jahre: Der Sänger und Musiker aus der Steiermark arbeitet nebenbei als Behindertenbetreuer bei Betreutes Wohnen. Nachdem er die Schule abgebrochen hatte, war er Zivildiener und reiste danach für sechs Monate nach Bali. Mit in die Live-Shows wurde er von Peter Rapp genommen: "Der Thomas ist mein letztes Ass im Ärmel." Sido: "Der junge Mann ist sicher der größte Konkurrent für meine Kandidaten." Karina Sarkissova: "Er hat all seine Gefühle in seinen Auftritt gepackt und seine Musik macht absolut high."

