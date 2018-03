Wien 2025 - Im Dialog Stadt entwickeln

Ausstellung der Wiener Planungswerkstatt zeigt vielfältigen Kommunikationsprozess rund um den neuen Stadtentwicklungsplan STEP 2025

Wien (OTS) - Wien wächst - und das nicht nur ein bisschen. Wien ist die am schnellsten wachsende Metropole im deutschsprachigen Raum. Vor diesem Hintergrund arbeitet die Stadt Wien zur Zeit am Entwurf des neuen Stadtentwicklungsplanes STEP 2025, der im kommenden Frühjahr beschlossen werden soll. Die Arbeiten am STEP sind durch einen vielfältigen Kommunikationsprozess begleitet worden, der nunmehr im Mittelpunkt der neuen Ausstellung "Wien 2025 - Im Dialog Stadt entwickeln" steht. In einer ersten Phase werden in der Wiener Planungswerkstatt dabei Ergebnisse aus den vielfältigen Kommunikations- und Diskussionsformaten des Dialogprozesses Wien 2025 präsentiert.

Dialog als Methode

Aktuellen Prognosen zufolge wird die Bevölkerungszahl Wiens weiter zunehmen und sich in den nächsten 25 Jahren der 2 Millionen-Grenze annähern. Ähnlich dynamisch verändert sich auch das Wiener Umland, gemeinsam wird die Stadtregion zu einem 3 Millionen Metropolraum. Dieses Wachstum stellt Herausforderungen an Flächenentwicklung, den Wohnungs- und Arbeitsmarkt, das Verkehrsnetz, aber auch an den Umwelt- und Sozialbereich. Vor diesem Hintergrund wird zur Zeit der neue Stadtentwicklungsplan STEP 2025 erstellt, bei dem der Grundsatz "Dialog als Methode" eine wichtige Säule in der Erarbeitung darstellt. Durch verschiedenste Formate für Zusammenarbeit, Diskussion und Informationsaustausch wurde und wird eine spannende und differenzierte Auseinandersetzung mit Fragen der Stadtentwicklung auch über das eigentliche strategische Dokument des STEP hinausgehend angeregt.

Selbst einmal BürgermeisterIn sein

Mit der Ausstellung "Wien 2025 - Im Dialog Stadt entwickeln" sollen in einer ersten Phase all jene "vor den Vorhang" geholt werden, die sich in den vergangenen Monaten intensiv mit Fragen der Zukunft der Stadt auseinandergesetzt haben. Die Zukunftsstrategien des neuen Stadtentwicklungsplans STEP 2025 werden in einer zweiten Phase im Frühjahr 2014 zum Thema gemacht.

Die Ausstellung spiegelt die Vielfalt an Meinungen, Herangehensweisen und Sichtweisen wider und zeigt daher ein buntes Bild einer Stadtgesellschaft, die sich aktiv an der Entwicklung und Gestaltung ihres Lebensumfeldes beteiligt. Ergänzt wird die Ausstellung durch interaktive Features, zur Verfügung gestellt von der Siemens AG Österreich, die die komplexen Zusammenhänge und Herausforderungen einer nachhaltigen Stadtentwicklung veranschaulichen. So kann man etwa in einem Simulationsspiel selbst als Bürgermeisterin oder Bürgermeister tätig werden Die Green City- Applikation zeigt mit Beispielen rund um den Globus Lösungswege für eine intelligente städtische Infrastruktur der Zukunft auf - vom Verkehr, über Gebäude bis hin zur Energieversorgung. Mit dem Green City Index kann man Städte in verschiedenen Regionen der Welt besuchen und deren Umweltfreundlichkeit vergleichen. Der Green City Index wurde von Siemens in Auftrag gegeben und von der Economist Intelligence Unit durchgeführt.

Begleitet wird die Ausstellung durch ein umfassendes Veranstaltungsprogramm, das von Vorträgen und Diskussionen bis hin zu Filmpräsentationen und einer Kabarettaufführung reicht.

Wien 2025 - Im Dialog Stadt entwickeln

von

5.11.-20.12.2013 und

7.1.-27.6.2014

Wiener Planungswerkstatt

1010, Friedrich-Schmidt-Platz 9

Tel.: +43 1 4000/88888

mail: wpw @ ma18.wien.gv.at

Alle Infos zu den Öffnungszeiten und zum Veranstaltungsprogramm unter:

http://tinyurl.com/wien2025-WPW

Infos rund um den Kommunikationsprozess "Wien 2025"

www.wien2025.at

