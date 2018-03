Bundespräsident Heinz Fischer gratuliert der Galeristin Heike Curtze zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat der Galeristin Dr. Heike Curtze zum Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er ihre unverzichtbare Arbeit für die österreichische Kunstszene würdigt. "Als eine der führenden zeitgenössischen Galeristen haben Sie wichtige Künstlerinnen und Künstler unseres Landes entdeckt und gefördert und den besonderen Stellenwert von zeitgenössischer Kunst hervorgehoben", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

