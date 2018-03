"Am Schauplatz" am 7. November: "Die Bären sind los"

Wien (OTS) - Bären und Wölfe sind zurück in Österreichs Wäldern. Naturschützer mag das freuen - unter den Bauern in den betroffenen Regionen macht sich jedoch zunehmend Unmut breit. Von den Schafen, die sie auf die Alm treiben, kommen jedes Jahr weniger zurück. "Wir haben nichts gegen Bären, aber hier gehören sie nicht her", schimpft ein Kärntner Landwirt. Auch die Wölfe werden mehr. Sie reißen Schafe und auch Kälber. "Es dauert nicht mehr lang, dann wird es bei uns wieder richtige Wolfsrudel geben", sagen Experten. Und wenn die Entwicklung so weitergehe, werden in Österreich künftig auch 50 Bären und mehr leben. "Am Schauplatz"-Reporter Alfred Schwarzenberger ist für seine Reportage "Die Bären sind los", die ORF 2 am Donnerstag, dem 7. November 2013, um 21.10 Uhr zeigt, quer durch Österreich gereist, um die Fährten von Augenzeugen, Opfern und Tätern aufzunehmen.

Der Artenschutz greift, ein paar Tierarten erobern sich kleine Stückchen ihres angestammten Lebensraums zurück. Darunter auch die Biber und die Otter. Letztere, so klagen steirische Fischzüchter, würden jedes Jahr Millionenschäden verursachen. "Jeder Otter frisst 700 bis 1.000 Gramm Fisch pro Tag. Und wir müssen tatenlos zusehen", ärgert sich die Teichwirtin Bernadette Lucchesi-Palli. "Das ist, als wären Bankräuber eine geschützte Art und könnten einfach in die Bank reinspazieren und sich rausholen, was ihnen passt."

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

