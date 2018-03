Modern, übersichtlich, ausgefallen: Steigenberger Hotel Group mit neuem Internetauftritt

Frankfurt (ots) - Die Steigenberger Hotel Group hat einen vollständigen Relaunch ihres Internetauftritts vorgenommen und präsentiert sich unter dem neuen Dachportal www.steigenberger-world.com und auf den beiden Markenseiten www.steigenberger.com sowie www.intercityhotel.com jetzt in frischer Optik.

Zeitgemäßes Design, erweiterte Funktionen und modernste Web-Technologie bereichern ab sofort den neuen Internetauftritt der Steigenberger Hotel Group. Neben den beiden überarbeiteten Markenseiten www.steigenberger.com und www.intercityhotel.com präsentiert die Frankfurter Hotelgruppe ein markenübergreifendes, neu geschaffenes Dachportal. Auf www.steigenberger-world.com können Gäste sich entweder über Steigenberger Hotels and Resorts sowie InterCityHotel informieren oder gelangen mit nur wenigen Klicks von der Startseite aus zur Buchung ihres ausgewählten Hotels. Die benutzerfreundliche Struktur und Handhabung erleichtern nicht nur die Online-Buchung der Hotels, sondern sorgen auch für ein einfaches Navigieren durch die verschiedenen Bereiche.

Alle drei Webseiten sind in einem frischen und übersichtlichen Erscheinungsbild gestaltet, die Inhalte erweitert und stärker auf Zielgruppen und Kundenbedürfnisse ausgerichtet. Auf der Startseite kann der Nutzer ein Hotel auswählen, die passenden Angebote einsehen und die direkte Verfügbarkeit prüfen. Die "My Account"-Funktion ermöglicht den Besuchern, ihr eigenes Profil anzulegen und getätigte Buchungen zu verwalten. Einen eigenen Platz haben nun auch Geschenkgutscheine bekommen, die online einfach und bequem bestellt werden können. Das Dachportal www.steigenberger-world.com hält im Bereich "Aktuelles" jede Menge Neuigkeiten rund um die Hotels und das Unternehmen bereit.

Im Maßanzug für alle Endgeräte

Dank modernster Technologie passen sich die Webseiten automatisch allen wichtigen Endgeräten an und werden auf Smartphones und Tablets optimiert dargestellt. So wird auch dem mobilen Gast ein uneingeschränktes Surferlebnis garantiert.

"Durch das neue Dachportal und die vielen neuen Funktionen werden wir unseren Service und damit die Kundenbindung weiter verbessern können", so Puneet Chhatwal, CEO der Steigenberger Hotels AG. "Mit dem Relaunch positionieren wir uns jetzt so, wie es dem Auftritt und Leistungsspektrum unseres Unternehmens entspricht - modern, zukunftsweisend und selbstbewusst."

In Kürze werden noch zusätzliche Features wie Eventkalender und Tischreservierungsmöglichkeiten auf den Hoteldetailseiten, Wettervorhersagen für die gewählte Zieldestination und ein Währungsrechner implementiert. Schon jetzt verweisen die Internetseiten, die in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung stehen, mit den entsprechenden Symbolen auf die Steigenberger- und InterCityHotel-Auftritte auf den Social Media-Plattformen Facebook, Twitter & Co.

Aktuelle Pressemitteilungen finden Sie im Presseportal unter www.steigenbergerhotelgroup.com

Die Steigenberger Hotels AG ist eine der führenden Hotelgesellschaften in Europa mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Portfolio des Unternehmens umfasst derzeit 98 Hotels in Deutschland, Österreich, Belgien, der Schweiz, den Niederlanden, in Ägypten und China - darunter 13 Häuser, die sich im Bau oder in der Planung befinden. Unter der Dachmarke Steigenberger Hotel Group stehen die beiden Marken Steigenberger Hotels and Resorts (individuelle First Class- und Deluxe-Hotels) und InterCityHotel (gehobene Mittelklassehotels direkt an Verkehrsknotenpunkten wie Bahnhöfen und Flughäfen gelegen). www.steigenbergerhotelgroup.com

