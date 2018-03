Wie Wissenschaft begeistern kann

Expert/innen und Interessierte tauschten sich über neue Wege der Wissenschaftsvermittlung aus

Graz (OTS) - Über neue Wege, Jugendliche für Wissenschaft und Forschung zu begeistern sowie Möglichkeiten, Wissenschaft und Forschung verständlich und einfach zu vermitteln, wurde Anfang dieser Woche im Rahmen eines Young Science-Netzwerktreffens im Meerscheinschlössl Graz diskutiert.

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Univ.-Prof. Dr. Christa Neuper, Rektorin der Karl-Franzens-Universität Graz, und Dr. Marie Céline Loibl, Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. "In jungen Menschen die Begeisterung für Wissenschaft zu wecken, ist die Basis für eine erfolgreiche Nachwuchsförderung - eines der vorrangigen Ziele der Uni Graz. Mit zahlreichen spannenden Angeboten bietet die Karl-Franzens-Universität Kindern und Jugendlichen Gelegenheit, die Faszination von Forschung zu erleben, sei es über das Offene Labor oder das Programm der KinderUniGraz", so die Rektorin in ihrer Eröffnungsrede.

Im Wissenschafts- und Forschungsministerium werden seit 2011 unter der Dachmarke "Young Science" alle Informationen und Angebote zu sämtlichen Programmen der voruniversitären Nachwuchsförderung gebündelt. "Unser Ziel ist es, junge Menschen möglichst früh für Wissenschaft und Forschung zu begeistern", so Céline Loibl über die Bedeutung von Programmen wie Sparkling Science und andere Schulforschungsprojekte des BMWF.

In Graz kamen daher zahlreiche Wissenschaftler/innen und Lehrende sowie an Sparkling Science Projekten beteiligte Schülerinnen und Schüler zu Wort. Der Tenor war einhellig: Kooperationen zwischen Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen sind eine Bereicherung für alle Beteiligten. "Wissenschaft soll nicht imponieren, sondern faszinieren - und das nicht nur momentan, sondern lebenslang", erklärte Assoz. Univ.-Prof. Dr. Jungwirth die Intention der Projekte des Offenen Labors in seinem Vortrag. "Wir arbeiten mit den Kindern, geben Einblicke in unsere Tätigkeit als Wissenschaftler/innen und coachen die Pädagog/innen - unsere Forscher/innen und Studierenden werden im Gegenzug Expert/innen im Wissenstransfer. Das ergibt insgesamt eine schöne Win-Win-Situation", so Jungwirth weiter über die Chancen der Zusammenarbeit von Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen.

Die Veranstaltung diente dem Erfahrungsaustausch zwischen Akteur/innen, Expert/innen und Interessierten im Bereich der Wissenschaftsvermittlung, da ab 2. Dezember 2013 Projekte im Rahmen der fünften Sparkling Science-Ausschreibung eingereicht werden könnten.

