Wirtschaft fordert Europäisierung der Ökostrom-Förderung

WKÖ-Schwarzer: "Ineffizienter Ausbau erhöht Kosten und gefährdet Europas Energiewende" - keine neuen Förderungen für Kapazitätsmärkte

Wien (OTS/PWK767) - Der europaweite Ausbau von erneuerbarer Energie hat in den letzten Jahren stark an Fahrt gewonnen. Was dabei jedoch fehlt, ist die Integration in das Gesamtsystem: So kommt es europaweit immer wieder vor, dass Strom aus erneuerbaren Quellen, den die Verbraucher mit ihren Förderbeiträgen finanzieren, gar nicht den Weg zu den Konsumenten findet, weil Leitungskapazitäten fehlen.

"Der Fleckerlteppich an Förderregimen behindert die Markt-Integration der Erneuerbaren, gefährdet die Versorgungssicherheit und führt zu immer höheren Kosten für den Verbraucher", zeigt sich Stephan Schwarzer, Leiter der Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), besorgt. "Dieser ineffiziente Wettlauf der Fördersysteme ist zu beenden."

Anlässlich der am Dienstag von der EU-Kommission beschlossenen nicht-legislativen Leitlinien für Interventionen (z.B. Ökostromförderung) der Mitgliedstaaten auf dem Strommarkt fordert die WKÖ eine Harmonisierung der Fördersysteme in Europa, um somit die Förderkosten zu senken und Wettbewerbsverzerrungen zwischen den EU-Staaten hintanzuhalten. Die Kommission hält es für notwendig, dass Interventionen zurückgefahren werden und neue nur europaweit abgestimmt eingeführt werden.

Wichtig ist aus der Sicht der Wirtschaft, "dass der Ökostrom auch die Gesamtkosten der Stromversorgung dämpft und nicht steigert." Das Einspeisen von Ökostrom soll künftig nicht die Fördervoraussetzung sein, vielmehr soll der Eigenverbrauch belohnt werden, um eine Überlastung der Leitungsnetze zu verhindern.

Der Strommarkt der Zukunft kann nur dann effizient funktionieren, wenn auch der Ausbau der Erneuerbaren in einem echten Energiebinnenmarkt europäisiert und der Leitungsausbau in Österreich und ganz Europa vorangetrieben wird. "Unter diesen Voraussetzungen lassen sich weitere ambitionierte Ziele beim Ökostromausbau besser erreichen."

Zu Recht ist die Europäische Kommission skeptisch gegenüber neuen Fördermechanismen für Kapazitätsmärkte, die wiederum über die notwendigen Förderbeiträge die Stromkosten der Konsumenten erhöhen würden. "Die Förderspirale dürfen wir nicht weiterdrehen, sondern müssen sie zurückdrehen"." Es muss aus Sicht des WKÖ-Energieexperten gelingen, gleichzeitig mit dem Ökostromausbau die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu stärken und die Versorgungssicherheit jederzeit zu gewährleisten. (PM)

