WESTbahn sieht den Einwand vom Verkehrsministerium bezüglich "deutsche Maut" eher als chancenlos an

Verkehrsministerin Doris Bures spricht sich gegen eine deutsche Maut aus, die den deutschen Bundesbürgern erstattet wird, lebt aber in Österreich bei der Schienenmaut genau dieses System

Wien (OTS) - Was in Deutschland vom österreichischen Verkehrsministerium bei der Straßenmaut in Frage gestellt wird, wird in Österreichs Bahnwesen gelebt. In der aktuellen Debatte über die deutsche Maut plädiert die CSU für eine PKW-Maut, die von deutschen Autofahrern mit der Kfz-Steuer gegenverrechnet werden kann, aber vom Ausländer nicht. Die österreichische Verkehrsministerin Doris Bures spricht sich richtiger Weise gegen dieses Modell aus - es sei "diskriminierend" und "EU-widrig". Sie begrüßt den diskriminierungsfreien Vorschlag dem österreichischen Vorbild einer Autobahnvignette nachzugehen. Eine Betrachtungsweise, die die WESTbahn ausnahmsweise teilt, gleichzeitig jedoch die Glaubwürdigkeit des Verkehrsministeriums und damit die Chancen in Brüssel in Frage stellt.

Genau das angeprangerte deutsche System lebt das Verkehrsministerium bei den ÖBB mit der Schienenmaut. Für mehr als 70 Millionen Zugkilometer (das sind rd. 75% aller Zugleistungen der ÖBB) erhält die ÖBB PV-AG die Schienenmaut mittels gemeinwirtschaftlicher Leistungsbestellungen zurückbezahlt. Davon sogar für mehr als 5 Millionen Zugkilometer auf der Strecke Wien-Salzburg für parallel zur WESTbahn verkehrende REX oder Regionalzüge. Als Erinnerung: das BMVIT beteuerte noch vor Wochen, dass es auf der Strecke Wien - Salzburg keine Subventionen für die ÖBB gibt.

WESTbahn-Geschäftsführer, Dr. Erich Forster dazu: "Man darf nicht mit zweierlei Maß messen, wenn man in Brüssel Erfolg haben will."

Für die WESTbahn steht fest: Die Einführung der PKW-Maut, die von Ausländern nicht mit Kfz-Steuer gegenverrechnet werden kann ist ebenso diskriminierend, wie die einseitige Schienenmaut-Erstattung an die ÖBB in Österreich.

Rail Holding Vorstand Mag. Clemens Schneider: "Wenn Österreich in Brüssel chancenreich auftreten will, muss es auch im eigenen Land diskriminierende Lösungen stoppen und nicht Wasser predigen und Wein trinken."

Rückfragen & Kontakt:

WESTbahn Management GmbH

Mag. Angelika Veith

Head of Communications

+43 (0)676 348 94 11

va @ westbahn.at