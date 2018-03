"Eco spezial" am 7. November: "Geschäfte aus 1001er Nacht - Die Geheimnisse des Islamic Banking"

Wien (OTS) - Eigentlich gilt im Islam ein Zinsverbot - und dennoch wollen auch Investoren aus der arabischen Welt Geld verdienen. Eigentlich sind Geschäfte verboten, die der Koran missbilligt, etwa der Handel mit Drogen und Alkohol oder der Umgang mit Prostitution und Pornografie - aber andererseits winken auch hier ansehnliche Gewinne. Wie also tickt die islamische Finanzwelt, die aufgrund des immensen Ölreichtums nicht gerade arm an Bargeld ist? "Eco" -präsentiert von Angelika Ahrens - beleuchtet am Donnerstag, dem 7. November 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 in einer Spezialausgabe das Wirtschaftssystem der arabischen Länder - es ist eine Welt zwischen der Scharia, der streng konservativen Auslegung der Glaubenslehre, und dem Streben nach Profit, eine Welt zwischen unglaublicher Armut und sagenhaftem Geldvermögen.

Schon lange ist der unendlich reiche Scheich, der mit dem Geld nur so um sich wirft, Vergangenheit, längst ist in den Finanzzentren am Golf "westliche" Professionalität eingekehrt, die dem Gewinndenken in der Londoner City oder der New Yorker Wall Street um nichts nachsteht. "Geschäfte aus 1001er Nacht" ist eine Dokumentation von Jörg Bundschuh und Matthias Heeder (ORF-Bearbeitung: Günther Kogler und Walter Holzinger) über die Spannungsfelder in der islamischen Welt -hier die Religionswächter, die über die Einhaltung des Koran wachen, da dieselben Religionswächter, die mit Tricks und List dann doch die Deals ermöglichen, die es eigentlich gar nicht geben dürfte.

