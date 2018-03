Bures: VCÖ-Studie bestätigt Kurs der österreichischen Verkehrspolitik

Investitionen in umweltfreundliche Mobilität sind wichtiger Beschäftigungsmotor Investitionen in umweltfreundliche Mobilität sind wichtiger Beschäftigungsmotor

Wien (OTS/BMVIT) - "Einmal mehr zeigt sich: Umweltfreundliche Mobilität ist ein zentraler Wirtschafts- und Beschäftigungsmotor für Österreich. Es zahlt sich also auf mehreren Ebe-nen aus, dass wir unsere Infrastruktur in Schuss halten und insbesondere den Ausbau des öffentlichen Verkehrs gezielt vorantreiben. Damit schaffen wir das Mobilitätssystem der Zu-kunft, sichern Arbeitsplätze und sind vor allem für viele kleinere und mittlere Unternehmen ein wichtiger Partner", reagiert Verkehrsministerin Doris Bures auf die heute vorgestellte neue VCÖ-Publikation. "Mit dem Gesamtverkehrsplan für Österreich und den ambitionierten Ausbauplänen für die Schiene sind die Weichen für ein modernes, umweltfreundliches und leistungsfähiges Mobilitätssystem der Zukunft gestellt", so Bures. Darüber hinaus ziele der Gesamtverkehrsplan auf die intelligente Verknüpfung von Verkehrsmitteln und den Einsatz modernster Verkehrstechnologien, um das österreichische Verkehrssystem sozialer, sicherer, umweltfreundlicher und effizienter zu gestalten", so Verkehrsministerin Bures. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Mag.a Marianne Lackner, Pressesprecherin

Tel.: +43 (0) 1 711 6265-8121

marianne.lackner @ bmvit.gv.at