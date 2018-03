FPÖ-Schratter: Realisiert Holub umstrittenes Projekt hinter dem Rücken der Eltern?

Wurden Schulbeginnzeiten in St. Marein und St. Stefan im heimlichen geändert? - Freiheitliche fordern Aufklärung für betroffene Familien

Klagenfurt (OTS) - "Nun ist die Katze aus dem Sack. Wie es scheint, hat der grüne Landesrat Rolf Holub Wort gebrochen und sein äußerst umstrittenes Vorhaben, die Änderungen der Schulbeginnzeiten, bereits in St. Marein und St. Stefan hinter dem Rücken der Eltern still und heimlich umgesetzt", reagiert die freiheitliche Landesparteisekretärin Mag. Nina Schratter empört auf diesbezügliche Hinweise und fordert Holub auf, den betroffenen Familien reinen Wein einzuschenken und für ordnungsgemäße Information zu sorgen. In den letzten Tagen seien zahlreiche Anrufe besorgter Eltern eingegangen.

Die Freiheitlichen haben sich von Anfang an ganz klar gegen dieses Vorhaben und die zusätzliche Belastung für die Eltern ausgesprochen. "Hier wird versucht, einmal mehr gegen den Willen der Betroffenen zu entscheiden", stellt Schratter fest. Auch müsse man sich in diesem Zusammenhang die Frage stellen, was das Wort von Wolfsbergs Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz (SPÖ) wohl noch wert sei. "Schlagholz versprach, dass die Eltern hier nicht übergangen werden. Davon ist nun anscheinend nicht mehr viel übrig", ruf Schratter abschließend in Erinnerung.

