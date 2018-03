Österreicher für Pensionskassen und gegen Betriebliche Kollektivversicherung

Österreicherinnen und Österreicher bevorzugen eindeutig eine Firmenpension - Nur 0,9 Prozent aller Pensionskassen-Pensionisten wechseln zu einer Versicherung

Wien (OTS/PWK766) - "In der betrieblichen Altersvorsorge genießen die Pensionskassen klar das Vertrauen ihrer Kunden", stellt Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbandes der Pensionskassen, zum Ende der gesetzlichen Umstiegsmöglichkeit für Pensionisten in eine Betriebliche Kollektivversicherung (BKV) fest. Bezieher einer Firmenpension konnten aufgrund der Pensionskassengesetz-Novelle 2012 bis zum 31.10.2013 in eine Betriebliche Kollektivversicherung (BKV) einer Versicherung wechseln.

Trotz einer viele Monate langen, aufwändigen und offensiven Kampagne der Versicherungsbranche zum Umstieg wurde das Produkt BKV von den Österreicherinnen und Österreichern nicht angenommen. Lediglich 0,9 Prozent aller Pensionskassen-Pensionisten sind in die BKV gewechselt. Fritz Janda, Geschäftsführer des Fachverbandes der Pensionskassen, zu der sehr geringen Umstiegsrate: "Die Österreicherinnen und Österreicher rechnen und vergleichen. Sie haben rasch erkannt, dass das Pensionskassen-System die beste Lösung für eine zusätzliche Absicherung im Alter ist. Dessen Flexibilität und die Ertragschancen sind über Jahrzehnte eben Vorteile, die eindeutig überwiegen. Deswegen ist es in Österreich das führende System, wie in den EU-Ländern und weltweit."

Auch Unternehmen zeigen wenig Interesse, eine BKV anzubieten. Entgegen anderer Aussagen aus der Versicherungsbranche sind sie dazu natürlich auch nicht verpflichtet, wie es auch ein Gutachten des bekannten Arbeits- und Pensionsrechtsexperte Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Mazal bestätigt.

"Die Pensionskassen nehmen diesen Vertrauensbeweis ihrer Kunden sehr ernst und werden weiterhin mit ihrer aktiven Anlagestrategie alles unternehmen, um sich auf Veränderungen an den Finanzmärkten sofort einzustellen und langfristig das richtige Maß aus Wertsteigerung und Sicherheit für ihre Kunden zu erzielen", schließt Andreas Zakostelsky.

Derzeit haben fast 830.000 Österreicherinnen und Österreicher Anspruch auf eine Firmenpension. Insgesamt veranlagen die 16 Pensionskassen ein Vermögen von rund 16,5 Mrd. Euro. Damit sind sie der größte private Pensionszahler Österreichs. (JR)

