FPÖ-Mölzer: Die EU steht vor Scherbenhaufen ihrer einseitigen Kosovo-Politik

Serben haben zu Recht kein Vertrauen in kosovarische Institutionen - Brüssel hat endlich legitime serbische Interessen in angemessener Weise zu berücksichtigen

Wien (OTS) - Brüssel stehe vor dem Scherbenhaufen seiner einseitigen Kosovo-Politik, sagte der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer, zum heutigen Treffen der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton mit den Regierungschefs des Kosovo und Serbiens, Hashim Thaci und Ivica Dacic. "Selbstverständlich ist die Gewalt serbischer Extremisten bei den Kommunalwahlen am Sonntag zu verurteilen, aber überraschend war sie nicht", hielt Mölzer fest.

Die Gewalt und die niedrige Wahlbeteiligung der Kosovo-Serben zeigten, so der freiheitliche EU-Mandatar, dass die serbische Minderheit kein Vertrauen in die kosovo-albanischen Institutionen habe. "Aber das ist kein Wunder, schließlich kommt es immer wieder zu Angriffen auf serbische Klöster oder zur Schändung serbischer Friedhöfe, und die serbische Minderheit, die gegen ihren Willen unter albanischer Hoheit leben muss, sieht sich in ihrer Zukunft ernsthaft bedroht", erklärte Mölzer.

Daher sei die Europäische Union gut beraten, ihre Kosovo-Politik grundlegend zu ändern, betonte der freiheitliche Europaabgeordnete. "Anstatt ständig über die Kosovo-Albaner den Schutzmantel auszubreiten, hat Brüssel endlich auch die legitimen serbischen Interessen in angemessener Weise zu berücksichtigen. Und anstatt dem Dogma sogenannter multi-ethnischer Staaten anzuhängen, ist eine Teilung des Kosovo entlang ethnischer Grenzen ins Auge zu fassen", schloss Mölzer.

