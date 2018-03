FPÖ: Kickl: Ostöffnung führt zu Lohndumping bei Zeitarbeitern

Heimische Zeitarbeitsbrache bestätigt freiheitliche Kritik an Arbeitsmarkt-Ostöffnung

Wien (OTS) - "Nun haben wir es schwarz auf weiß: Die heimische Zeitarbeitsbranche bestätigt die freiheitliche Kritik an Lohndumping und Aushöhlung der Mindeststandards durch ausländische Arbeitnehmer. Diese werden durch osteuropäische Firmen nach Österreich geschickt, erhalten nur den Mindestlohn und konkurrenzieren damit unsere Arbeitnehmer in der heimischen Wirtschaft", erklärt heute FPÖ-Sozialsprecher NAbg. Herbert Kickl.

"Die ohnehin mäßigen Sozialstandards in der Leiharbeitsbranche werden durch diese osteueropäische Zuwanderung via ausländische Zeitarbeitsfirmen noch wesentlich unterboten. Mit Anfang 2014 steht durch die weitere Öffnung des Arbeitsmarktes diesen Praktiken dann auch noch das Reservoir bulgarischer und rumänischer Arbeitskräfte zur Verfügung, die den Österreichern dann Konkurrenz machen", warnt Kickl.

"Dass dies die sozialdemokratischen Verantwortungsträger, an der Spitze Bundeskanzler Faymann und Sozialminister Hundstorfer, aktiv unterstützen, ist ein sozialpolitischer Skandal und macht deutlich, wie zahnlos die von der SPÖ hochgelobten gesetzlichen Regelungen gegen Lohn- und Sozialdumping in Wahrheit sind. Allein die Oktoberzahlen zur heimischen Arbeitslosigkeit zeigen, dass die Regierung unter SPÖ-Ressortverantwortung hier Politik auf dem Rücken der österreichischen Arbeitnehmer macht, die immer mehr aus dem Arbeitsmarkt verdrängt werden. Die FPÖ fordert deshalb einen sofortigen Stopp der Arbeitsmarktöffnung für 2014 gegenüber Bulgarien und Rumänien", so Kickl.

