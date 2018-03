Genussvolles "à la Carte" neu im Tiefkühlregal: Iglo Österreich präsentiert Gemüse-Kreationen aus aller Welt

Wien (OTS) - Ab sofort setzt Iglo Österreich mit Produktinnovationen "à la Carte" seine kulinarische Reise fort: Die neuen Koch-Inspirationen kommen aus dem genussvollen Nizza, dem mediterranen Ligurien und dem feurigen Texas. Die "à la Carte"-Gerichte von Iglo Österreich stehen für hochwertige, rezeptierte Gemüse-Kreationen, die den Geschmack nationaler und internationaler Küchen auf den Teller bringen.

Die perfekte Ergänzung für die tägliche Küche

Iglo Österreich bietet mit der Erweiterung des "à la Carte"-Produktsortiments neue vielfältige Gemüse-Ideen für jeden Tag. Von Röstgemüse über Reispfannen bis hin zu Gemüsesuppen und Risotto sind alle Gerichte so konzipiert, dass sie als schnelle und doch raffinierte Begleitung zu einem Hauptgang serviert werden können. Ab sofort neu im Tiefkühlregal sind "Ofen-Gratin Nizza", "Pestogemüse Liguria" sowie "Steakgemüse Texas". Eine Auswahl an Suppengerichten -herzhafte Minestrone und eine feine Kürbis-Karotten Suppe - rundet das Angebot ab. "Unsere 'à la Carte'-Produkte zeigen, wie vielseitig Gemüse sein kann. Mit der Erweiterung unseres Sortiments kommen wir dem Wunsch vieler Konsumentinnen und Konsumenten nach gesunden und hochwertigen, in der Zubereitung jedoch einfachen Produkten für die tägliche Küche nach. Ob anspruchsvoller Genießer oder Hobbykoch -Gelingen ganz nach eigenem Geschmack ist hier garantiert", so Geschäftsführer Dr. Rainer Herrmann über die Iglo "à la Carte"-Produktinnovationen.

Abwechslungsreicher Genuss mit Qualitätsgarantie

Bei der Kreation der neuen "à la Carte"-Produkte hat sich das Produktentwicklungsteam von Iglo Österreich rund um Chefkoch Gregor Nabicht Anregungen in Frankreich, Italien sowie in den USA geholt. Das "Ofen-Gratin Nizza" kombiniert Broccoli, Karotten, Karfiol, Zucchini und Kirschtomaten mit würzigem Käse und eignet sich nicht nur zum Gratinieren, sondern beispielsweise auch hervorragend für einen pikanten Gemüsestrudel. Karotten und Zucchini sind auch die Basis des "Pestogemüse Liguria", das zusammen mit Paprika, Fisolen und Basilikumpesto nach traditionell italienischem Rezept die perfekte Beilage zu Fisch, hellem Fleisch oder Pasta ist. Steak-Liebhaber ergänzen gebratenes Fleisch mit dem "Steakgemüse Texas", einem pikanten Mix aus Erdäpfeln, roten und grünen Bohnen, Zwiebeln und Zuckermais. Die Texas-Mischung kann darüber hinaus als Gemüsefüllung für Wraps oder Tortillas eingesetzt werden. Gemäß dem Iglo Qualitätsanspruch werden die "à la Carte"-Gemüse-Kreationen sorgfältig tiefgefroren und bieten reinen, natürlichen Genuss frei von Konservierungsmitteln, künstlichen Farb- und Aromastoffen oder Geschmacksverstärkern.

Mit "à la Carte" die Welt gleich selbst bereisen

Ab Mitte November können sich alle Fans der Marke Iglo auch auf eine interaktive kulinarische Reise begeben und die Ursprungsländer der "à la Carte"-Kreationen ganz einfach selbst entdecken. Auf den digitalen Plattformen www.iglo.at und www.facebook.com/iglo.at stehen für die User spannende Abenteuer rund um den Globus bereit. Alle Iglo "à la Carte" Weltenbummler nehmen nach einer erfolgreich absolvierten Weltreise an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es Iglo Produktpakete und vieles mehr.

Iglo "à la Carte" Produktinformation:

Die Iglo "à la Carte"-Gemüse-Kreationen sind ab sofort im Handel erhältlich. Für mehr Informationen: www.iglo.at

Ofen-Gratin Nizza: Packung 550 g, 3,99 Euro (UVP)

Pestogemüse Liguria: Packung 550 g, 3,99 Euro (UVP)

Steakgemüse Texas: Packung 550 g, 3,99 Euro (UVP)

Über Iglo Österreich

Die Iglo Austria GmbH mit Sitz in Wien ist bereits seit über 50 Jahren in Österreich tätig und Marktführer im Bereich Tiefkühlkost. Das Unternehmen wird seit über sechs Jahren von Dr. Rainer Herrmann als Geschäftsführer geleitet und ist Teil der Iglo Foods Group, die in derzeit elf europäischen Ländern Tiefkühlprodukte vertreibt. In Österreich zählt Iglo mit rund 260 Produkten, darunter ein breites Sortiment an Fisch und Meeresfrüchten, Gemüse und Kräutern, Geflügelspezialitäten sowie Fertiggerichten und Mehlspeisen, zu den bekanntesten Marken im heimischen Lebensmittelhandel. Iglo ist auch die beliebteste Lebensmittelmarke der österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten, wie eine 2013 durchgeführte Markenwerktstudie des Marktforschungsinstituts Nielsen belegt. Das Unternehmen setzt sich für eine ressourcenschonende, nachhaltige Produktionsweise ein. Alle Produkte entsprechen höchsten Qualitätsstandards, werden ohne zugesetzte Geschmacksverstärker sowie künstliche Farb- und Aromastoffe hergestellt und anschließend schonend tiefgefroren. Getreu dem Motto "Iss was Gscheit's!" sind Innovationen nach österreichischem Geschmack wichtiger Bestandteil des Erfolgs. Zu den beliebtesten Iglo Produkten bei den Österreicherinnen und Österreichern zählen Polar-Dorsch, Fischstäbchen und Marillenknödel. www.iglo.at

