FPÖ-Kickl zu Vorgangsweise bei Dörfler und Faymann: Staatsanwaltschaft misst mit zweierlei Maß

Wien (OTS) - "Die unterschiedliche Vorgangsweise und die entgegengesetzten Entscheidungen der Staatsanwaltschaft in beiden Causen zeigt deutlich auf, dass für freiheitliche Politiker in Österreich offenbar andere Maßstäbe gelten als für Politiker anderer Parteien. Es wird bei der Bewertung ganz ähnlicher Vorwürfe offenkundig mit zweierlei Maß gemessen. Das sieht selbst ein Blinder", sagte FPÖ-Generalsekretär Kickl zur Bekanntgabe der Anklageerhebung gegen Ex-Landeshauptmann Dörfler und Co. sowie der beinah zeitgleich erfolgten Verfahrenseinstellung im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen SPÖ-Obmann und Bundeskanzler Werner Faymann. Die Diskrepanz falle umso mehr ins Gewicht, als die Vorwürfe gegen SPÖ-Faymann mit einer Summe von ca. 7 Millionen Euro zu Lasten der öffentlichen Hand zudem eine ganz andere Dimension hätten als jene, die Gerhard Dörfler und Co. zur Last gelegt würden. Überdies sei es unverständlich, dass etwa auch bei der Causa Topteam, in die vom Kärntner SPÖ-Landeshauptmann Kaiser angefangen maßgebliche Spitzen der SPÖ-Kärnten involviert seien, bisher keine Anklage erhoben worden sei.

Angesichts der wiederholten offenkundigen Instrumentalisierung von Budgetmitteln von Ländern oder Institutionen im Umfeld der Landesregierungen für Wahlwerbeaktivitäten in anderen Bundesländern wie z.B. Wien und Niederösterreich müsste man im Interesse der lückenlosen Aufklärung aller im Raum stehenden Verdachtsmomente konsequenter Weise jetzt damit rechnen, dass diverse rote und schwarze Landeshauptleute und Landesregierungsmitglieder aus diesen Ländern bald im Gerichtssaal anzutreffen sein werden, meinte Kickl. Der freiheitliche Generalsekretär erinnerte daran, dass etwa der letzte Landtagswahlkampf der Wiener SPÖ von einer regelrechten "Mailinglawine" als Wohlfühl-und Servicekampagnen verschiedener Magistratsabteilungen im Millionenwert substanziell mitgetragen worden sei und auch in Niederösterreich bei Landtagswahlkämpfen von Erwin Pröll der massive Verdacht bestehe, dass in der Vergangenheit Abrechnungen von Wahlkampfinstrumenten nicht über die dafür zuständige wahlkampfführende Landespartei, sondern über landesnahe Einrichtungen erfolgt sein könnten. Besonderes Augenmerk der Staatsanwaltschaft würden dabei Kampagnenelemente verdienen, auf denen die ÖVP als wahlwerbende Partei gar nicht vorkomme. Die ÖVP-Niederösterreich habe jedenfalls alle Aufforderungen zur Offenlegung der Abrechnungen bisher verweigert, schloss Kickl.

