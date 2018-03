wienXtra-spielebox eröffnet neuen Standort am 8. November

Spielenachmittag für Familien in Wiens größtem Brettspielverleih

Wien (OTS) - Ein familienfreundliches Ambiente, das zum Stöbern und Spielen einlädt, viel Tageslicht und ein ebenerdiger Straßenzugang machen die Qualität des neuen Verleih- und Spielraums der wienXtra-spielebox aus. Mehr als 5.500 verschiedene Brett- und Gesellschaftsspiele können ab Anfang November in der spielebox wieder gratis ausprobiert und für Zuhause günstig ausgeborgt werden. Am Freitag, 8. November, von 13 Uhr bis 18 Uhr, lädt die spielebox Familien ein, die neue und größere spielebox bei ihrem Eröffnungsevent kennen zu lernen.

Die Spielesaison kann kommen

Seit Montag, 4. November läuft der Verleih- und Spielbetrieb im neuen Gassenlokal. Richtig los geht es jedoch am Freitag, 8. November ab 13 Uhr bei einem Spielenachmittag mit vielen Spieleneuheiten, Klassikern und Großspielen. Auf dem Programm stehen auch Blitz- und Schnellspielrunden, bei denen BesucherInnen in wenigen Minuten neue Spiele kennenlernen und ein Gewinnspiel. spielebox-MitarbeiterInnen geben Insider-Tipps und die Bonuskartenaktion für EntlehnerInnen und neue KundInnen startet. Sie gibt die Möglichkeit Brettspiele xtra-günstig für Zuhause auszuleihen.

Weiterspielen im Eröffnungsmonat November

Für Spielefans ab 16 Jahren findet im Eröffnungsmonat eine Spielenacht am Freitag, 15.11. von 18.30 Uhr bis 3 Uhr Früh statt. Auf dem Spiel-Plan stehen Neuheiten wie "Hanabi", "Qwixx", "Augustus", "La Boca", Kashgar - Händler der Seidenstraße" oder "Golden Horn", die besten Spiele-Klassiker, Bingo, Party-Spiele, Dance&Move mit elektronischen Games und zu später Stunde die gruseligen "Werwölfe von Düsterwald".

In den vier Games-Workshops im November können 7- bis 12-Jährige zahlreiche Computer- und Konsolenspiele ausprobieren. SpielpädagogInnen helfen beim Einstieg und geben Tipps für neue Welten, Levels und Scores. Eltern können sich bei der Gelegenheit gleich die zwei aktuellen Broschüren rund um das viel diskutierte Thema "Kinder und Computer- und Konsolenspiele" mitnehmen. Sie enthalten Tipps und spielpädagogische Empfehlungen für den sinnvollen Umgang mit Computer und Konsole. Der Familienspieltag am 30.11. beschließt das Eröffnungsprogramm der neuen spielebox.

Die spielebox bietet das ganze Jahr rund 5.500 Brettspiele zum gratis Testen und günstig Ausborgen. Außerdem gibt es regelmäßig Games-Workshops, ein Spieletauschregal, Spiele-Werkstätten und Spielveranstaltungen in ganz Wien. Eltern und PädagogInnen bekommen in der spielebox Infos und Tipps in Sachen Spiel- und Medienpädagogik.

Eröffnung der neuen spielebox mit Spielenachmittag:

Fr, 8.11., 13 Uhr - 18 Uhr

Games-Workshops (für Kinder von 7 bis 12 Jahren)

Sa, 9.11., 10.15 Uhr und 12 Uhr, Sa, 30.11., 14.15 Uhr und 16 Uhr Dauer jeweils 1,5 h, Anmeldung erforderlich unter www.spielebox.at/computerkonsole

Spielenacht:

Fr, 15.11., 18.30 Uhr - 3 Uhr (ab 16 Jahren)

Familienspieltag:

Sa, 30.11.2013; 14 Uhr - 18 Uhr

Alle Veranstaltungen: in der spielebox, 8., Albertgasse 37; www.spielebox.at

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Schierhuber

wienXtra-spielebox

Tel.: 4000-83421

E-Mail: michaela.schierhuber @ wienXtra.at



Susi Dieterich

wienXtra-PR

Tel.: 4000-84375

E-Mail: susi.dieterich @ wienXtra.at