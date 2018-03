BSO Cristall Gala 2013: Top3 der jeweiligen Kategorien stehen fest

15. Cristall Gala der Österreichischen Bundes-Sportorganisation

Wien (OTS) - Die BSO Cristall Gala feiert ein Jubiläum! Bereits seit 15 Jahren ehrt die Österreichische Bundes-Sportorganisation, dieses Jahr am 15. November 2013, im Rahmen der BSO Cristall Gala im Studio 44 - Haus der Lotterien jene Menschen, die ihre Zeit, ihr Engagement und ihre Kompetenz ehrenamtlich in den Dienst des Sports stellen.

In den verschiedenen Kategorien werden die Top3 der Einreichungen im Rahmen der Gala mit Cristallen geehrt. Dieses Jahr wurden folgenden Einreichungen durch das Internetvoting unter die Top3 gewählt (alphabetische Reihung):

Top-Sportverein 2013:

* Allgemeiner Turnverein Graz

* Naturfreunde Wien / Orientierungslauf

* Raiffeisen Vienna Vikings

Top-Funktionärin 2013:

* Gruber Sonja (SPORTUNION)

* Hatzl Manuela (ASVÖ Burgenland)

* Sieber Elisabeth (Special Olympics)

Top-Funktionär 2013:

* Brunner Werner (ASKÖ)

* Gruber Peter (Volleyball Oberösterreich)

* Müller Johannes (SPORTUNION)

Top-Frauenpower-Projekt 2013:

Flagfootball Damen-Nationalteam

Innsbrucker Judozentrum - Ippon Girls

Sport Fair bindet (ASKÖ)

Im Rahmen der BSO Cirstall Gala werden jährlich die Top-Funktionärin und der Top-Funktionär, der Top-Sportverein, der/die Top-TrainerIn, das Top-Frauenpower-Projekt sowie der/die Top-SportbotschafterIn mit Cristallen aus dem Hause Swarovski ausgezeichnet. Die geehrten Persönlichkeiten bzw. Institutionen dienen hinter den Kulissen als Motor des Sportes - und auch sie sollen einmal am Siegerpodest stehen dürfen!

Für BSO-Präsident Dr. Peter Wittmann ist die Cristall Gala seit jeher eine ganz besondere Veranstaltung: "An diesem Tag werden einmal jene Menschen geehrt, die im Hintergrund arbeiten und sehr großen Anteil an den sportlichen Erfolgen in Österreich haben. Speziell an der Basis und in den vielen Vereinen engagieren sich unzählige Menschen ehrenamtlich, um Sport in Österreich möglich zu machen."

Rund 300 Gäste aus Sport, Wirtschaft, Medien, Politik und Gesellschaft, durch den Abend geführt von Michael Berger (ORF), lassen sich diese traditionelle Veranstaltung im österreichischen Sport nicht entgehen. Zusätzliches Highlight der 15. BSO Cristall Gala ist der Auftritt der Gang Guys.

