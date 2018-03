Mediengruppe ÖSTERREICH steigt bei "love.at" ein

Online-Partnersuche "love.at" ab sofort als neues Portal im oe24-Netzwerk

Wien (OTS) - Das oe24-Netzwerk der Mediengruppe ÖSTERREICH baut sein Angebot weiter aus und beteiligt sich mit 51 Prozent an der Online-Partnersuche "love.at". Der bisherige Gesellschafter, die Floor 13 GmbH, hält zukünftig 49 Prozent.

"love.at" wurde vor 16 Jahren gegründet und ist heute die renommierteste und größte Online-Partnersuche Österreichs. Mit bis zu 600.000 registrierten Usern ist "love.at" eine seriöse und vertrauensvolle Plattform für die Suche nach dem perfekten Partner. Der Erfolg des Portals basiert auf langjähriger Erfahrung, einer großen Auswahl an heimischen Profilen und dem persönlichen Kundenkontakt. Ein hauseigenes Supportcenter gibt Tipps, um den Spagat zwischen einer Internet-Bekanntschaft und dem ersten Kennenlernen im realen Leben zu erleichtern.

"Mit "love.at" ist Österreichs bekannteste Online-Partnersuche künftig in unserem Netzwerk vertreten. Wir werden "love.at" in den nächsten Wochen einen noch frischeren Look verpassen und die Usability weiter verbessern. Einen besonders starken Fokus werden wir auch auf den Bereich Crossmedia legen: In der Tageszeitung ÖSTERREICH stellen wir täglich die Singles des Tages von "love.at" vor. Wir freuen uns, dass wir unser Online-Angebot mit "love.at" um ein weiteres Portal vergrößern können. Damit setzen wir unser Wachstum im Digitalgeschäft weiter fort", erklärt oe24-Geschäftsführer Niki Fellner.

Das Team um "love.at" bleibt mit Magdalena Fränzl als Geschäftsführerin unverändert bestehen.

"Mit diesem starken Medienpartner können wir das Angebot für unsere User und partnersuchenden Mitglieder weiter verbessern. Ich freue mich sehr über die einmalige Chance, durch das breit aufgestellte Print- und Online-Netzwerk - von der Tageszeitung ÖSTERREICH bis hin zu den einzelnen Printprodukten wie Madonna und Madonna Society -noch mehr Menschen in Österreich zu erreichen. Unsere ersten gemeinsamen Aktivitäten mit der Tageszeitung ÖSTERREICH und dem Online-Dachangebot oe24 haben eine sehr hohe Resonanz gezeigt und die täglichen Registrierungen verdreifacht! Das ist ein einmaliger Zuwachs der Community. Gemeinsam mit dem oe24-Netzwerk können wir uns weiterhin stark von den ausländischen Online-Partnersuchen unterscheiden, da wir die größte Anzahl an österreichischen Profilen auf unserer Seite anbieten", so Magdalena Fränzl.

