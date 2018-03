Köstinger: Alternativen zur Gentechnik weiterentwickeln

Brüssel, 6. November 2013 (OTS) "Wir müssen die Alternativen zur Gentechnik weiterentwickeln. Die Landwirtschaft steht durch das rasante Bevölkerungswachstum in Zukunft vor enormen Herausforderungen. Bis zum Jahr 2050 müssen weltweit 10 Milliarden Menschen ernährt werden. Das erfordert eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion von 60 Prozent", so Elisabeth Köstinger, Agrarsprecherin der ÖVP im EU-Parlament. Gestern präsentierte der Wissenschaftsausschuss des EU-Parlaments eine Studie über technologische Optionen für die Pflanzenzucht und innovative Landwirtschaft. "Ziel muss es in Zukunft sein, auf jeder landwirtschaftlichen Nutzfläche unter strengsten Nachhaltigkeitsstandards die höchste Produktionsrate mit den geringsten Abfällen zu erzielen. Eine große Herausforderung für unsere Bäuerinnen und Bauern", so die EU-Abgeordnete. ****

Die vorgelegte Studie konzentriert sich vor allem auf die Sicherung der globalen Lebensmittelversorgung durch Ertragssteigerungen in der Pflanzenzucht. "Die Landwirtschaft wird künftig mehr Produktivität mit weniger Ressourcen und einem hohen Grad an Selbstversorgung gewährleisten müssen", so Köstinger. Um dies zu ermöglichen, brauche es dringend eine Strategie für "eine nachhaltige Anbauintensivierung, effizienteres Management und minimierte Ernteverluste durch verbesserte Produktions- und Verarbeitungsverfahren". Abfälle entlang der gesamten Lebensmittelkette sollen durch moderne Technologien und verbesserte Kontrollen minimiert werden.

Außerdem gäbe es großes Potential zur Ertragssteigerung durch eine verbesserte und modernere Pflanzenzucht, verbesserte Kultivierungsmethoden, nachhaltigen Aufbau von Humus und den Ausbau der konventionellen Zucht von Saatgut, so die Studie. "Gerade im Bereich des Saatguts müssen wir die Eigenversorgung gewährleisten. Ich setze mich deshalb bei den Verhandlungen der neuen EU-Saatgut-Verordnung massiv für die Sicherstellung der Kleinerzeuger im Saatgutbereich ein. Nur durch einen möglichst hohen Eigenproduktionsgrad stellen wir die Unabhängigkeit von Großkonzernen sicher", so Köstinger abschließend.

