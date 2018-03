UNIQA stellt IT neu auf und holt IT-Profis an Bord

Wien (OTS) -

UNIQA IT Services GmbH (UITS) wird aus der Taufe gehoben

Alexander Bockelmann wird Head of Group IT

Roland Grimm verstärkt künftig die Geschäftsführung der UITS

Die UNIQA Group optimiert ihre IT-Struktur. Mit 1. Oktober 2013 wurden die IT-Einheiten von UNIQA Österreich Versicherungen AG und UNIQA International AG unter einem Dach zusammengeführt. Die neue UNIQA IT Services GmbH (UITS GmbH) ist direkt dem Vorstandsressort Thomas Münkel, COO der UNIQA Insurance Group AG, zugeordnet. Die ehemalige UNIQA Software-Service GmbH wird künftig unter der geänderten Firmenbezeichnung UNIQA IT Services GmbH geführt und bündelt zukünftig alle IT-Einheiten der UNIQA Group im In- und Ausland.

UNIQA engagiert Alexander Bockelmann...

Alexander Bockelmann, 39, kommt als Head of Group IT an Bord und wird direkt an Thomas Münkel, COO der UNIQA Insurance Group berichten. Bockelmann: "Unsere Aufgabe ist es, die Geschäftsziele von UNIQA mit effizienten IT Lösungen zu unterstützen. Geschäftsprozesse und Produkte werden zunehmend regional oder konzernweit definiert. Mit einer gebündelten IT Funktion können wir diese Anforderungen in Zukunft schneller und effektiver umsetzen."

Zudem ist Bockelmann Vorsitzender der Geschäftsführung der UITS. Der gebürtige Deutsche kann auf eine langjährige Erfahrung im IT Bereich zurückgreifen. Bevor der promovierte Naturwissenschaftler von UNIQA engagiert wurde, war er als Senior Vice President und CIO der Firemans Fund Insurance Company in den USA und zuvor in verschiedenen Funktionen für die Allianz SE in den USA und Deutschland tätig.

... und Roland Grimm

Ebenfalls neu in der Geschäftsführung der UITS GmbH ist Roland Grimm, 47. Der diplomierte Betriebswirt verstärkt seit 1. November 2013 als Mitglied der Geschäftsführung die UITS. Grimm war bis zu seinem Wechsel zu UNIQA für die Allianz Managed Operations & Services SE als Vice President tätig. Davor fungierte der gebürtige Deutsche als Senior Manager und Partner bei IBM Deutschland.

Christian Gartler, 53, vervollständigt als Mitglied der Geschäftsführung der UITS GmbH das zukünftig dreiköpfige IT-Managment-Führungsteam. Gartler war bereits davor Geschäftsführer in der UNIQA Software-Service GmbH.

Wilhelm Brandstetter scheidet auf eigenen Wunsch mit Jahresende aus der Geschäftsführung der UITS GmbH aus.

Foto-Download:

Alexander Bockelmann:

http://www.uniqagroup.com/gruppe/rest/download/Bockelmann.jpg

Roland Grimm:

http://www.uniqagroup.com/gruppe/rest/download/Roland_Grimm.jpg

UNIQA Österreich

Die 5.000 Mitarbeiter von UNIQA Österreich betreuen 2,4 Millionen Kunden mit rund 6,3 Millionen Versicherungsverträgen. Die ausgeprägte Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und 325 Servicestellen unterstrichen. UNIQA Österreich erreicht 2012 einen Marktanteil von 14,4 Prozent und ist damit die größte unter den mehr als 50 in Österreich tätigen Versicherern. UNIQA ist - laut unabhängigen Untersuchungen - seit Jahren die bekannteste Versicherungsmarke in Österreich und auch jene, der die Österreicher das größte Vertrauen entgegenbringen.

UNIQA Insurance Group AG

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). 22.000 Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 19 Ländern rund 9,0 Millionen Kunden. UNIQA und Raiffeisen Versicherung bieten mit zwei starken Marken eine sehr gute Basis für weiteres Wachstum. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 22 Prozent der zweitgrößte Versicherungskonzern. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechische Republik, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in Italien, der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

Rückfragen & Kontakt:

UNIQA Insurance Group AG

Norbert Heller

Group Communication / Konzern-Pressesprecher

Tel: +43 1 21175-3414

E-Mail: presse @ uniqa.at