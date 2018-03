Berlakovich bei Bundesweintaufe: Ein herzliches Danke an Josef Pleil

Josef Pleil hat Weinbaugeschichte geschrieben

Wien (OTS) - Im Rahmen der diesjährigen Bundesweintaufe im Wiener Rathaus am 5. November 2013 hat Josef Pleil, seit 1990 Präsident des Österreichischen Weinbauverbandes, sein Amt an Johannes Schmuckenschlager übergeben. Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich würdigte den unermüdlichen Einsatz von Josef Pleil für die heimische Weinwirtschaft: "Die österreichische Weinwirtschaft würde heute bei weitem nicht so gut dastehen ohne ihn. Josef Pleil hat nach dem Weinskandal im Jahr 1985 mit den Aufräumungsarbeiten begonnen. Er hat sich als Kapitän mit Weitblick erwiesen, der die Weinwirtschaft sicher aus der Krise geführt hat. Sein Motto: Qualität, Qualität, Qualität. Etwas, das wir heute im Rückblick auch als "das österreichische Weinwunder" bezeichnen. Auch im Gesetzgebungsprozess hat er Meilensteine für die Winzer gesetzt: rund 20 Gesetzesnovellen legen davon Zeugnis ab. Ein weiterer wichtiger Punkt in Pleils Amtszeit war die Einführung des neuen österreichischen Systems der gebietstypischen Herkunftsweine (DAC). Das gilt als beispielgebend in Europa. Ich danke Josef Pleil für seine großen Verdienste um die heimische Weinwirtschaft. Gleichzeitig wünsche ich mir von seinem Nachfolger Johannes Schmuckenschlager die Absicherung der hervorragenden Rahmenbedingungen für die nächste Generation. An ihm liegt es nun an verantwortlicher Stelle, die Erfolgsgeschichte Österreichischer Wein fortzuführen und die Qualitätsausrichtung auszubauen," so Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich bei der Bundesweintaufe.

