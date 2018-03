Networking mit Industrieexperten beim 30. Deutschen Logistik-Kongress

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Quintiq mit erfolgreichem Auftritt bei einer der wichtigsten Logistikveranstaltungen Europas

Eine erfolgreiche Premiere hat Quintiq, ein weltweit führender Anbieter von Supply-Chain-Planungs- und -Optimierungslösungen (SCP&O), beim 30. Deutschen Logistik-Kongress hingelegt. Quintiq unterstützte bei seiner ersten Teilnahme die grösste europäische Logistikkonferenz als Aussteller und Premiumsponsor.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130328/606756 )

"Wir haben ein grosses Interesse der Fachbesucher an unseren Lösungen verzeichnet und hervorragende Kontakte geknüpft", zog Frank Tinschert, Leiter der Business Unit Logistik bei Quintiq, ein positives Fazit. Der Quintiq-Stand im zentralen Ausstellungsraum Potsdam II war regelmässig von interessierten Kongressteilnehmern umlagert.

Tinschert und sein Team zeigten Präsentationen und Demonstrationen der Quintiq 5.0 Software. Im Mittelpunkt des Interesses bei Spediteuren und Unternehmen der verladenen Wirtschaft stand der Network Planner, eine Lösung zur Planung und Optimierung von logistischen Netzwerken. "Optimierung im Allgemeinen ist überall in der Logistik derzeit ein grosses Thema. Mit systemgestützten Lösungen lassen sich sowohl in der strategischen, als auch in der taktischen und operativen Planung erhebliche Kostenvorteile erzielen", sagt Tinschert.

Als Premiumsponsor richtete Quintiq die vormittägliche Kaffeepause an allen Konferenztagen aus und war darüber hinaus Gastgeber der After-Work-Party am zweiten Kongresstag in den Ausstellungsräumen des Hotels InterContinental. "Wir wollten unseren Beitrag zum persönlichen und fachlichen Networking der Konferenzteilnehmer leisten. Das ist sehr gut angekommen", freute sich Tinschert.

Der 30. Deutsche Logistik-Kongress wurde an den drei Kongresstagen von 3.200 Logistikprofis aus Industrie, Handel und den Dienstleisterbranchen besucht.

Über Quintiq

Jedes Unternehmen hat seine ganz individuellen Herausforderungen bei der Supply-Chain-Planung. Manche dieser Planungsherausforderungen sind sehr umfangreich, einige äusserst komplex und andere scheinen schier unlösbar. Seit 1997 hat Quintiq jede dieser Herausforderungen mit einer einzigen Software-Plattform zur Supply-Chain-Planung und -Optimierung gelöst. Heute vertrauen rund 12.000 Nutzer in über 80 Ländern bei der Personal-, Logistik- sowie Produktionsplanung und -Optimierung auf die Software von Quintiq. Quintiq hat jeweils einen Hauptsitz in den Niederlanden und in den USA sowie Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.quintiq.de

