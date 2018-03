ARBÖ: Schneeflöckchen, Fahrradglöckchen

23 Prozent der Wiener Radler fahren auch im Winter - ARBÖ gibt Wintertipps für Ganzjahresfahrer

Wien (OTS) - Laut jüngster Galupp-Umfrage im Auftrag von "Fahrrad Wien" treten 23 Prozent der befragten Radler in Wien auch im Winter kräftig in die Pedale. Worauf die Ganzjahresradler besonders achten sollten, hat der ARBÖ in seinen "Wintertipps" zusammengefasst.

Des Radlers neue Kleider: Dunkel gekleidete Radler werden von anderen Verkehrsteilnehmern erst auf 25 Metern Entfernung erkannt, hell gekleidete auf 80 Metern. Sind reflektierende Materialien Teil der Kleidung, wird man bereits aus bis zu 150 Metern Entfernung gesehen. Schnell und einfach: Warnweste, erhältlich u.a. beim ARBÖ, über die Kleidung streifen - klein zusammengefaltet findet sie in jeder Tasche Platz. Ein gut sitzender Radhelm schützt bei einem Sturz vor schweren Kopfverletzungen. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt: Die Beleuchtung sollte selbstverständlich einwandfrei funktionieren. Lampen und Reflektoren vor Fahrantritt von Schmutz befreien, um besser zu sehen und gesehen zu werden. Laut 1. Novelle der Fahrradverordnung dürfen seit Anfang Oktober auch Reflektorfolien statt Rückstrahlern verwendet werden. Reife(n)prüfung: Breitere Reifen mit ausgeprägtem Profil eignen sich am besten für Fahrten auf nassen und rutschigen Fahrbahnen. Bessere Bodenhaftung erreicht man, indem man den Luftdruck etwas verringert. Achtung: Den Mindestdruck laut Herstellerangaben nicht unterschreiten, um Beschädigungen zu vermeiden. Stillstand: Abgefahrene Bremsbeläge rechtzeitig austauschen, denn Bremsen müssen vor allem im Winter kraftvoll zupacken können. Bei rutschigen Fahrbahnverhältnisse unbedingt mit angemessener Geschwindigkeit unterwegs sein und mit längerem Bremsweg rechnen. Wichtig: Immer genügend Abstand halten, um bei einer Notbremsung nicht ins Schleudern zu kommen. Rahmenhandlung: Besonders in der kalten Jahreszeit empfiehlt es sich, den Rahmen zu reinigen, da Salz und Nässe es den Metallteilen zusetzen. Wichtig: Aggressive Chemie und Hochdruckreiniger vermeiden. Solche Geräte "schießen" den Schmutz in kleinste Hohlräume. Kettenreaktion: Wo Öl ist, kann kein Wasser eindringen! Die Kette wird durch regelmäßiges Schmieren vor Verschleiß geschützt. Wichtig: Finger weg vor Standard-Ölen aus dem Werkzeugkeller oder Nähmaschinenöl. Ausschließlich Kettenöl aus dem Fachhandel verwenden. Achtung: Kein Öl auf die Felgen bringen, sonst greifen die Bremsen nicht mehr. In die Gänge kommen: Lässt sich ein Gang nur schwer einlegen, ist das besonders auf winterlicher Fahrbahn ein Risiko. Dann wird Fahrradfahren rasch zum unfreiwilligen Balanceakt. Tipp: Bewegliche Teile der Gangschaltung sorgfältig reinigen und ölen. Schmutzschutz: Schutzbleche halten Rad und Fahrer sauber und trocken und schonen das Material. Nachträgliche Aufrüstung ist mit Schutzblechen aus dem Fachhandel jeder Zeit möglich.

