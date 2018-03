11. Tag der Umwelt- und Abfallbeauftragten im Wiener Rathaus

Wien (OTS) - Worauf müssen wir verzichten, um Ressourcen einzusparen? Und geht morgen wirklich das in die Erde zurück, was auch aus der Erde kommt? Darum ging es beim Tag der Umwelt- und Abfallbeauftragten im Wiener Rathaus.

Mehr als 200 Gäste waren begeistert von der selbstverständlich als ÖkoEvent organisierten Veranstaltung der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22 in Kooperation mit der TÜV AUSTRIA Akademie. Interessante Beispiele wie das Logistikunternehmen DB Schenker zeigten vor, wie Ressourcen geschont werden können - nicht nur aus Gründen des Umweltschutzes und um rechtlichen Neuerungen gerecht zu werden, sondern auch schlicht aus wirtschaftlichen Gründen.

Umstieg von Konsum- auf Dienstleistungsgesellschaft

1,4 Millionen Waschmaschinen, Geschirrspüler und Kühlgeräte wurden allein 2012 in Österreich verkauft. Das entspricht einer Strecke von Wien nach Straßburg! Welchen Schaden Produkte mit geringer Lebensdauer anrichten, erklärte Sepp Eisenriegler vom Reparatur- und Service-Zentrum R.U.S.Z.

Dabei gehe es nicht nur um die Müllberge und die unnötige Verschwendung von Ressourcen, sondern auch die Volkswirtschaft leidet: Laut einer Studie werden 15 Milliarden Euro für Billigprodukte verschwendet, die schon nach kurzer Zeit wieder ausgetauscht werden müssen.

Die geplante Abnutzung sei aber nicht nur immer negativ, fügte Univ. Prof. Gerhard Vogel von der Wirtschaftsuniversität Wien hinzu. Denn wo der technische Fortschritt behindert werden könnte, wird der Verschleiß eines Produktes zur Rettung vor dem Stillstand. Ohne diesen Fortschritt gäbe es beispielsweise keine LED-Lampen, so Vogel.

Über die Macht der KonsumentInnen waren sich beide Vortragenden einig: Wenn jeder Einzelne seinen Konsumstil verändert, werden Unternehmen darauf reagieren. Denn der Umstieg auf eine Dienstleistungsgesellschaft wird immer wichtiger, um den Rohstoffverbrauch nachhaltig zu senken. Das bedeutet für Unternehmen zu produzieren und zu verleihen und für den Konsumenten zu nutzen statt zu besitzen. Damit wird auch die Überlegung relevant, ob der kaputte Toaster nicht doch repariert werden könnte.

Klassifizierung von Abfällen und Energieeffizienzgesetz

Den rechtlichen Themenblock übernahmen Stephan Broukal und Gerhard Novak von der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22. Sie zeigten die juristischen Verpflichtungen für Re-Use Betriebe auf und erläuterten Neuigkeiten aus der Abfallwirtschaft. Die Klassifizierung von gefährlichen Abfällen und Gefahrengut war das Thema von Markus Kraml aus der Salzburger Landesregierung, der auch aktuelle Probleme wie Asbestzement und Lithiumakkumulatoren ins Feld führte.

Dazu passend: Der Vortrag von Gerhard Eichinger vom TÜV AUSTRIA über das Energieeffizienzgesetz. Die Eckpunkte der EU-Richtlinie waren Teil seiner Ausführungen, dazu gehören auch die Einsparverpflichtungen der Mitgliedstaaten, die unter anderem mit zertifizierten Managementsystemen, Energieaudits oder smart Metering erreicht werden könnten. Konkrete Vorgabe: Unternehmen, die mehr als fünf MitarbeiterInnen beschäftigen, müssen bis 2020 1,5 Prozent an Energieeinsparungs-Maßnahmen setzen und diese an eine nationale Monitoringstelle melden.

Die Zukunft der Umwelt: Innovation statt Verzicht?

Nicht mit Verzicht, sondern nur mit Innovation komme man auf einen grünen Zweig, so Andreas Steinle vom Zukunftsinstitut. Steinle stellte die Trendstudie "Zukunft der Umwelt" vor, die in Kooperation mit der TÜV AUSTRIA Akademie produziert wurde und einen Blick auf die Märkte der Zukunft wirft. Dass diese schon heute grün sind und morgen noch grüner werden, sieht man an den relevanten Zahlen: Jeder zehnte erwirtschaftete Euro in Österreich kommt bereits aus der Umweltbranche.

Bevölkerungswachstum, knapper und teurer werdende Rohstoffe, Klimawandel - die großen Herausforderungen unserer Zeit werden zur Chance für die Zukunft, wenn sich ein neues Bewusstsein fest in den Köpfen verankert, denn ökologische Verantwortung ist gleichbedeutend mit ökonomischer Strategie. Andreas Steinle geht weg vom Verzichtsgedanken und widmete sich in seinem Vortrag der Kreislaufwirtschaft, die marktwirtschaftlich wiederum neue Perspektiven eröffnet. In Zukunft könnten Produkte geschaffen werden, aus denen etwas ganz Neues entsteht, sobald sie entsorgt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Christine Willerstorfer

Wiener Umweltschutzabteilung (MA 22)

Telefon: 01 4000-73422

E-Mail: christine.willerstorfer @ wien.gv.at



Georg Patak

Wiener Umweltschutzabteilung (MA 22)

Telefon: 01 4000-73 562

Mobil: 0676 8118 73 562

E-Mail: georg.patak @ wien.gv.at

www.umweltschutz.wien.at