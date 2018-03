LANDesk Software schafft neues Partnerprogramm zum Ausbau seiner anwenderorientierten IT-Vision

Salt Lake City (ots/PRNewswire) - LANDesk Software, ein weltweit führender Anbieter in Sachen integrierter Systeme, Lifecycle-Management, Endpunktsicherheit, IT-Service-Management und Mobilitätsmanagement, gab heute die Schaffung von LANDesk One bekannt, einem neuen Partnerprogramm für unabhängige Software-Lieferanten (USL). LANDesk One soll den USL die Möglichkeit bieten, innovative und kompatible Technologien auf den LANDesk®-Plattformen zu erstellen. Das Programm stellt eine Erweiterung der anwenderorientierten IT-Vision von LANDesk dar, indem es den USL-Partnern gestattet, das gesamte LANDesk-Portfolio zur Schaffung maßgefertigter, am Anwender orientierter Lösungen einzusetzen.

"Unsere Partner haben stets eine bedeutende Rolle für die Beziehung zu unseren Kunden gespielt", sagte Steve Workman, stellvertretender Leiter für Unternehmensstrategie und Planung bei LANDesk. "Das neue Programm verschafft uns noch mehr Schwung und erlaubt es unseren USL-Partnern, maßgefertigte Lösungen zu liefern, die direkt auf die Bedürfnisse der einzelnen Kunden eingehen. Als Teil seiner anwenderorientierten IT-Vision strebt LANDesk unermüdlich danach, die Kundenerfahrung durch eine kontinuierliche Erweiterung des Produktangebots zu verbessern. Das Programm LANDesk One nutzt die ganz individuelle Perspektive jedes Partners, um für den Kunden noch mehr zu leisten und die Reichweite sowohl von LANDesk als auch von seinen Partnern zu erhöhen."

Das Programm LANDesk One schließt langfristige Strategiepartnerschaften sowie einige hochinteressante neue Lieferanten ein. Die neuesten am Programm beteiligten Partner von LANDesk One sind Nexthink, Avnet,

Arellia

und ExpressAbility. LANDesk hat diese Unternehmen ausgewählt, da sie innovative Lösungen liefern, die anwenderorientierte IT unterstützen, und nachweislich über die Fähigkeit verfügen, sich in das Produktportfolio von LANDesk einzugliedern und für Wertschöpfung bei den Kunden von LANDesk zu sorgen.

"Als einer der ersten USL-Partner, die zu LANDesk One gestoßen sind, sind wir fest von der anwenderorientierten IT-Vision überzeugt", sagte Kirsten Ward, VP Global Business Development & Alliances bei Nexthink. Die Endanwender-Analyse-Plattform von Nexthink ist die perfekte Ergänzung der Lösungen von LANDesk und wird den IT-Abteilungen und ihren Endanwendern zu mehr Produktivität verhelfen."

Das USL-Partnerprogramm von LANDesk wird offiziell zum Jahresende an den Start gehen. Weitere Informationen dazu, wie das USL-Partnerprogramm maßgefertigte, anwenderortientierte IT-Lösungen schneller bereitstellen kann oder welche Voraussetzungen für die Teilnahme am LANDesk One-Programm vorliegen, finden Sie unter

http://www.landesk.com/partners/landesk-one.



Informationen zu LANDesk Software

LANDesk Software ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich System-Lifecycle-Management, Endpunktsicherheit und IT-Service-Management für Desktops, Server und mobile Geräte im gesamten Unternehmen. LANDesk ermöglicht es der IT-Abteilung, für Geschäftswert zu sorgen, indem sie die Endanwender-Rechnerumgebung mittels einer einzigen Konsole, einer unbelasteten Infrastruktur und ITIL-Lösungen kontrollieren und auf diese Weise bei tausenden von Kunden weltweit für beachtliche Rentabilitätszuwächse sorgen kann. LANDesk hat seine Hauptniederlassung in Salt Lake City, Utah, und verfügt über Büros in Nord- und Südamerika, Europa und im Asien-Pazifik-Raum; der Internet-Auftritt des Unternehmens findet sich unter www.landesk.com.

Copyright © 2013, LANDesk Software, Inc. und seine verbundenen Gesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. LANDesk und seine Logos sind eingetragene Marken oder Marken von LANDesk Software, Inc. und seinen verbundenen Gesellschaften in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Andere Marken und Namen können von anderen als Eigentum beansprucht werden.

