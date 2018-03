Damen in der EDEN Bar

wien (OTS) - Ja, es gibt sie immer noch - die EDEN Bar in der Wiener City, schummriges Licht, glitzernde Spiegel, verschwiegene Kellner, Chefin Michaela Schimanko pflegt die einzigartige Atmosphäre. Neu! sind die Damen, die auftreten,

ein unterhaltsamer, humorvoller Spielplan wird geboten:

"Don't Schatzi me!" Beziehungskabarett von und mit Konstanze Breitebner + Rony Kuste. hautnah erleben die Zuschauer, was passiert, wenn ein Mann zu reden beginnt. Aber Seitensprung ist nicht gleich Seitensprung, bei mir ist das ganz etwas anderes. 8.+9. nov

"Alles gelogen" Elke Winkens Solo an der Stange, in dem sie tiefe Einblicke in das glamouröse Leben einer Schauspielerin gewährt. 16.11.

"Bissig und scharf" gnadenlos deckt Susanna Hirschler alle Geheimnisse auf, schwarzer Humor gemixt mit leichter Unterhaltung Premiere am 22. 11, 30.11.

öticket

nach der show verschwindet die Bühne blitzschnell, die Band spielt und die Leute tanzen, ja es gibt sie immer noch - die EDEN.

