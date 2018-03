Josefstadt: Vortragsabend "Ohne Moos nix los"

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) findet am Donnerstag, 7. November, eine Veranstaltung der "Otto Koenig Gesellschaft" statt. Beginn ist um 18.00 Uhr. An diesem Abend hält Harald Zechmeister (Universität Wien) einen Vortrag zum Thema "Unerwünschte Wanderung von Schadstoffen". Der Titel des aufschlussreichen Referats lautet "Ohne Moos nix los". Die Zuhörer werden über gravierende Folgen bei einer "Verfrachtung" verschiedener Schadstoffe in Ökosysteme aufgeklärt. Nach seinem Vortrag hat der Universitätsdozent ein offenes Ohr für Fragen der Besucher. Der Eintritt ist frei. Nähere Auskünfte über die Zusammenkunft gibt die "Otto Koenig-Gesellschaft" per E-Mail: office @ voeu.co.at. Informationen über andere Veranstaltungen (Konzerte, Lesungen, u.a.) im Josefstädter Bezirksmuseum holen Interessierte unter der Telefonnummer 403 64 15 (zeitweilig Anrufbeantworter) ein. Darüber hinaus ist die ehrenamtlich arbeitende Museumsleiterin, Maria Ettl, via E-Mail erreichbar: bm1080 @ bezirksmuseum.at.

