Währing: Benefiz-Vorstellung "Liebesgeschichten..."

Wien (OTS) - Das "Währinger Rathaus" (18., Martinstraße 100) ist am Donnerstag, 7. November, der Schauplatz eines heiteren Theaterabends. Die Schauspielgruppe "Odyssee-Theater" führt ab 18.00 Uhr im Festsaal des Amtshauses (2. Stock) eine Nestroy-Komödie auf. Unter der Regie von Wolfgang Peter wird das Stück "Liebesgeschichten und Heiratssachen" gezeigt. Der Zutritt ist frei. Die Mimen bitten die Zuschauer jedoch um Spenden für die Einrichtung "Vinzi-Port" bzw. für die dort betreuten Menschen ohne Wohnung. Die Theaterleute richten diesen Benefiz-Abend in Zusammenarbeit mit dem Missionswerk "Kuntabunt - na und." aus. Für Reservierungen und Informationen stehen die Organisatoren unter der Rufnummer 0699/164 55 288 (E-Mail dschweiger @ gmx.at) zur Verfügung. Der Bezirk unterstützt das wohltätige Projekt. Auskünfte über verschiedenste Kultur-Termine im Amtsgebäude in der Martinstraße 100 erhalten Interessierte vom Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing unter der Telefonnummer 4000/18 115 (E-Mail post @ bv18.wien.gv.at).

Allgemeine Informationen:

Schauspielensemble "Odyssee-Theater":

www.odysseetheater.com

Missionswerk "Kuntabunt - na und.":

www.kuntabunt-naund-wien.com

