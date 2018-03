FPÖ-Obermayr: Trotz Vertrauensverlust verhandelt EU-Kommission mit den USA weiter über Freihandelsabkommen

Washington ist an der Reihe vertrauensbildende Maßnahmen zu schaffen, bis dahin sollten Verhandlungen auf Eis gelegt werden

Wien (OTS) - "Während täglich neue Bausteine in das beklemmende Mosaik der 'freundschaftlichen Überwachung' Europas durch die USA eingefügt werden, gibt die EU-Kommission kurzerhand die Fortsetzung der Verhandlungen zur geplanten Handels- und Investitionspartnerschaft bekannt", zeigt sich der freiheitliche EU-Mandatar Mag. Franz Obermayr verwundert.

Obermayr weiter: "Immerhin geht es um handfeste wirtschaftliche Interessen. Ein deshalb höchst sensibles Projekt sollte jedenfalls solange auf Eis gelegt werden als unter anderem der Vorwurf umfassender - und offenbar sehr einseitiger - Wirtschaftsspionage im Raum steht." Dass ein solches Vorgehen eines der beiden 'Partner' nicht zur Vertrauensbildung beitrage und vor allem die Verhandlungsposition des Ausspionierten schwäche, liege auf der Hand.

"Ich halte die seitens der Kommission angekündigte Gesprächsfortsetzung vor dem bekannten Hintergrund, für eine gefährliche Drohung", so Obermayr, der schließt: "Wenn selbst der nicht als übertrieben USA-kritisch bekannte ORF berichtet, dass das große transatlantische Projekt Präsident Obamas primär einen Wachstumsimpuls für die US-Wirtschaft zum Ziel hat, sollte einem das zu denken geben. Statt weitreichender Weichenstellungen im Hudel-Modus sollte die EU den Spieß umdrehen: Washington ist an der Reihe vertrauensbildende Maßnahmen zu schaffen, bis dahin sollten die Verhandlungen bis auf weiteres ausgesetzt werden. Inzwischen ist das Verhandlungsmandat der Kommission in transparenter Art und Weise neu zu erarbeiten, um bei einem allfälligen Abkommen die Interessen der heimischen Bürger und Unternehmen, sowie der Landwirte und Konsumenten, wirklich zu gewährleisten!"

