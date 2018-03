e-Rechnungen an den Bund ab 01.01.2014 - EDITEL unterstützt Sie bei der Umsetzung

Wien (OTS) - Als zweites Land nach Dänemark führt Österreich ab 01.01.2014 die verpflichtende e-Rechnung an den Bund ein. Papier-, E-Mail- oder PDF-Rechnungen werden somit ab diesem Zeitpunkt nicht mehr akzeptiert. Sowohl für Rechnungsempfänger als auch Rechnungssteller sollen dadurch die Verwaltungsabläufe vereinfacht, Kosten eingespart und die gesamte Nachvollziehbarkeit des Rechnungsprozesses bis hin zur fristgerechten Zahlungsabwicklung des Bundes optimiert werden.

Für Lieferanten der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) hat EDITEL in Zusammenarbeit mit GS1 Austria und der BBG eine rasche und unkomplizierte Lösung realisiert, um e-Rechnungen vollautomatisiert an den Bund zu senden.

Ihre Vorteile mit der EDITEL Lösung:

Rasche und unkomplizierte Umsetzung für Lieferanten

Unterstützung bei inhaltlichen Fragen der Rechnungsstellung

Einsatz von GS1 EDI Standards (keine neuen Formate)

Kein neuer Kommunikationskanal notwendig: eXite(R) gewährleistet die nachvollziehbare Zustellung an den Bund bzw. BBG

Gern unterstützt Sie EDITEL bei der Umsetzung. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie auch beim EDITEL Frühstück "e-Rechnungen an den Bund - Was ändert sich mit 01.01.2014?" am 5. Dezember 2013 ab 8:15 Uhr am Brahmsplatz 3, 1040 Wien. Anmeldung unter www.editel.at/de/media/seminar/2013

www.editel.at/de/news/e-Rechnungen_Bund_EDITEL_Loesung

Über EDITEL Austria

EDITEL Austria ist ein führender Dienstleister im Bereich des Elektronischen Geschäftsdatenaustausches (EDI) in Zentral und Osteuropa. Das Unternehmen mit Firmensitz in Wien und eigenen Niederlassungen in der Tschechischen Republik, Slowakei, Ungarn und der Türkei ist spezialisiert auf die Optimierung und Automatisierung von B2B Geschäftsprozessen nationaler und internationaler Unternehmen.

Für seine Kunden bietet EDITEL Austria dazu ein umfassendes Produkt-, Beratungs- und Dienstleistungsportfolio. Kern der Dienstleistungen ist das hochverfügbare eXite(R) Business Integration Network über das jährlich mehr als 250 Millionen Transaktionen abgewickelt werden. Die EDITEL Gruppe ist mit seinen Dienstleistungen über ein flächendeckendes Netz von Franchise-Partnern in mehr als 20 Ländern der CEE Region vertreten.

www.editel.at / www.editel.eu

Rückfragen & Kontakt:

Sylvia M. Gerber M.A.

EDITEL Austria

Brahmsplatz 3

1040 Wien / Österreich

Tel.: +43/1/505 86 02 - 29

Fax: +43/1/505 86 02 - 88

gerber @ editel.at