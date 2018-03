EANS-Adhoc: voestalpine AG / voestalpine im 1. Halbjahr mit leicht schwächerer Ergebnisentwicklung

Umsatz und Ergebnis des voestalpine-Konzerns waren in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2013/14 durch eine insgesamt zwar stabile, aber vor allem in Europa in industriellen Schlüsselbranchen nach wie vor gedämpfte Konjunkturentwicklung geprägt. Im 2. Quartal des Geschäftsjahres wirkten sich zusätzlich saisonale Effekte und ein negativer Einmaleffekt von 10 Mio. EUR in der Steel Division ergebnisbelastend aus. Auffallend war, dass sich die Unsicherheit der Märkte weitaus überwiegend auf die Divisionen Steel und Special Steel bezog, wogegen die Entwicklung der Divisionen Metal Engineering und Metal Forming durch eine hohe Stabilität auf unverändert attraktivem Niveau geprägt war. Dies bestätigt einmal mehr die Richtigkeit der seit rund 12 Jahren konsequent verfolgten "Downstream"-Strategie.

Für das 2. Halbjahr 2013/14 ist aus aktueller Sicht für den voestalpine-Konzern bei zumindest stabiler Gesamtkonjunkturentwicklung im 3. Quartal und einer leichten Belebung im 4. Quartal mit einem gegenüber dem 1. Halbjahr etwas verbessertem Ergebnis zu rechnen, sodass der Ausblick auf das Gesamtjahr 2013/14 unverändert bleibt: Wiederholung des operativen Vorjahresergebnisses (EBITDA)von rund 1,4 Mrd. EUR bzw. des letztjährigen Betriebsergebnisses (EBIT) von etwa 850 Mio. EUR.

voestalpine-Konzern in Zahlen

(gem. IFRS; in Mio. EUR)* 1H 2012/13 1H 2013/14 Veränderung 01.04.-30.09.2012 01.04.-30.09.2013 in % Umsatz 5.932,8 5.723,6 -3,5 EBITDA 724,5 686,9 -5,2 EBITDA-Marge in % 12,2 12,0 EBIT 435,4 400,5 -8,0 EBIT-Marge in % 7,3 7,0 Ergebnis vor Steuern 347,8 320,4 -7,9 Ergebnis nach Steuern** 269,5 240,0 -10,9 Gewinn je Aktie 1,36 1,16 -14,7 Gearing Ratio in % (30.9.) 51,0 46,7

* Gemäß IFRS alle Werte nach Purchase Price Allocation (PPA)

**Vor Minderheitsanteilen und Hybridkapitalzinsen

Der Zwischenbericht über das 1. Halbjahr GJ 2013/14 der voestalpine AG zum Stichtag 30. September 2013 ist auf der Website des Unternehmens www.voestalpine.com unter der Rubrik "Investoren" abrufbar.

Für Fragen steht Ihnen das Investor Relations Team unter +43/50304/15-9949 zur Verfügung.

