Beistelltisch, Ladestation und Steuerzentrale - Spectral präsentiert Cockpit mit Integration für Mobilgeräte

Unter dem Motto "Einfach einstecken. Einfach aufladen. Einfach abspielen." bietet der deutsche Unterhaltungsmöbel-Spezialist Spectral viele seiner TV-Möbel mit Einsteckmöglichkeit für die Mobilgeräte von Apple und Samsung an. Musik, Bilder und Videos können so direkt auf das Soundsystem oder den Fernseher übertragen werden. Damit die Auswahl der Inhalte künftig auch bequem vom Sofa aus möglich ist, hat Spectral die Beistelltisch-Serie Cockpit entwickelt. Cockpit wird in unmittelbarer Reichweite neben dem Sofa oder Sessel platziert. Das Mobilgerät wird einfach eingesteckt und über das unter der Glasplatte versteckte Dock automatisch aufgeladen. Nutzer können nun ihre Musik, Bilder und Videos drahtlos an ein Apple TV streamen, das die Daten direkt an das Soundsystem oder den Fernseher weiterleitet. Auch Internet-Inhalte können auf diese Weise problemlos übertragen werden. So vereint Cockpit die Funktionen eines Beistelltischs, einer Ladestation und einer Steuerzentrale in einem Möbel. Drei Modelle: CP10, CP20 und CP30 Kunden haben die Auswahl aus drei COCKPIT-Modellen: Das Cockpit CP10 ist ein purer Tisch mit koloriertem Glasfuß, einer kolorierten Glasauflage und einer Säule aus Aluminium. Das Dock befindet sich unsichtbar unter der Glasauflage, die Kabelführung erfolgt versteckt durch die Säule. Das Modell CP20 verfügt zusätzlich über eine Schublade zum Verstauen herumliegender Dinge wie Fernbedienungen, Flaschenöffner oder Fernsehzeitschriften. Die Glasplatte ist magnetisch befestigt und drehbar. Das unter der Platte versteckte Dock kann so einfach ausgetauscht werden, zusätzlich kann das eingesteckte Mobilgerät in jede gewünschte Richtung gedreht werden. Das Modell CP30 ist ein Kubus. Auch hier ist die Glasplatte magnetisch befestigt und drehbar. Hinter der stoffbespannten Tür mit Push-to-open-Funktion ist Platz für die Unterbringung eines Front- oder Downfire-Subwoofers (Maximale Größe B x H x T: 375 x 400 x 390 mm) und weiterer Geräte. Für Mobilgeräte von Apple und Samsung geeignet Cockpit unterstützt alle Apple iPhones einschließlich iPhone 5, iPods, iPads und das iPad mini. Von Samsung können die Mobilgeräte Galaxy S2 bis einschließlich S4, das Galaxy Note 2, Note 8 und Note 10.1 sowie das Galaxy Tab 2 7.0 und Tab 2 10.1 eingesteckt werden. Zukunftssicherheit dank eigener Docks und Adapter Damit Cockpit zukunftssicher bleibt, entwickelt Spectral ständig neue Docks für die Mobilgeräte von Apple und Samsung. Sie lassen sich dank einheitlicher Maße jederzeit austauschen. Zusätzlich hat Spectral aufsteckbare Adapter entwickelt. Sie verbinden das Apple Universal Dock (30-poliger Anschluss) mit neuen Apple-Geräten (Lightning-Anschluss). So kann Mama ihr iPhone 4 einstecken, Papa sein iPhone 5 laden und die Tochter mit ihrem iPad Mini Musik hören. Und der gemeinsame iPod Touch passt natürlich auch. Freie Farbwahl Bei der Möbelfarbe bietet Spectral die drei Standardfarben Schwarz, Snow und Silver an. Gegen Aufpreis stehen Kunden über 2.000 weitere Glasfarben zur Auswahl. Die Stofffronten des Modells CP30 sind in den Farben Schwarz, Silber und Carbon erhältlich. Ab 499 EUR im Handel Cockpit wird ab 499 EUR im Unterhaltungselektronik- und Möbelfachhandel vertrieben. Die zugehörigen Docks für die Mobilgeräte von Apple und Samsung sind als Zubehör erhältlich. Ebenso das Apple TV, das zum Streamen von Inhalten via "Airplay" auf das Soundsystem und den Fernseher nötig ist. Alternativ zur Lösung mit Apple TV bietet Spectral einen Bluetooth® Adapter. Er ermöglicht eine kabellose Musikübertragung an das Soundsystem. Über Spectral/Kurzprofil Die Sprectral Audio Möbel GmbH ist einer der erfolgreichsten Spezialisten für funktionale und ästhetisch anspruchsvolle Audio- und Videomöbel. Unter dem Motto "Spectral macht Technik unsichtbar" entwickelt, fertigt und vertreibt das Unternehmen mit Sitz im schwäbischen Pleidelsheim (zwischen Stuttgart und Heilbronn) einzigartige Lösungen für die dezente Integration von Unterhaltungselektronik. Geradliniges Design, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, ausgewählte Materialien wie Aluminium und kratzfestes Glas in über 2.000 Farben sowie eine sorgfältige Verarbeitung haben den hervorragenden Ruf der Unterhaltungsmöbel begründet. Vertrieben werden die Produkte sowohl über ausgewählte Händler als auch über Möbelhäuser. Spectral wurde 1994 von den Brüdern Frank, Heiko und Markus Krämer gegründet. Heute wird das Unternehmen von Markus Krämer und René Glasmacher geführt. Es exportiert weltweit und beschäftigt bei einem Jahresumsatz von über 20 Millionen Euro 150 Mitarbeiter. Pleidelsheim im November 2013, Abdruck honorarfrei/Beleg erbeten (iPhone, iPod and iPad are registered trademarks of Apple Inc.; Samsung Galaxy S and Galaxy Note are registered trademarks of Samsung Electronics Co., Ltd.) Bilder-Download www.spectral.eu/presse

