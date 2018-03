Beamex erweitert Präsenz in Frankreich mit neuer Niederlassung

Pietarsaari, Finnland (ots/PRNewswire) - Beamex, einer der weltweiten Anbieter von Kalibrierungslösungen, hat eine neue Niederlassung in Frankreich. Die neue Niederlassung, Beamex SAS, wird die Präsenz von Beamex erweitern und den Kunden des Unternehmens in Frankreich einen hochwertigen Kundendienst anbieten.

Beamex bietet den Kunden aus der Verarbeitungsindustrie in Frankreich schon seit Jahrzehnten Kalibrierungsausstattung, Software und Systeme und hat bereits eine starke Marktpräsenz in dem Land etabliert. "Wir sehen Frankreich als einen der grössten Märkte für Kalibrierungsausstattung, Software und Systeme in Europa und der Welt. Auch wenn wir in Frankreich bisher auch über unabhängige Distributoren erfolgreich waren, war die Gründung einer Tochtergesellschaft für uns jetzt der nächste logische Schritt, um unsere Präsenz zu erhöhen und unseren Kunden einen noch hochwertigeren Service zu bieten", erklärte Raimo Ahola, CEO von Beamex Group. Beamex SAS hat die Arbeit in Frankreich bereits aufgenommen und betreibt ein Unternehmen in den Bereichen Verkauf, Service und Unterstützung für die Beamex-Kunden in Frankreich. Beamex SAS hat seinen Firmensitz in Lille, der CEO (Président) ist Alex Maxfield.

BEAMEX ist ein weltweit führender Anbieter von Kalibrierungslösungen, die auch den höchsten Ansprüchen in der Prozessinstrumentierung genügen. Beamex bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen, von tragbaren Kalibratoren über Arbeitsstationen, Kalibrierungszubehör, Kalibrierungssoftware bis hin zu branchenspezifischen Lösungen und professionellen Dienstleistungen. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.beamex.com

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: Herrn Alex Maxfield Leiter, Europa, Beamex Group E-Mail: alex.maxfield @ beamex.com Tel. (mobil): +44(0)7809-846931 Christophe Boubay Vertriebsleiter, Beamex SAS E-Mail: christophe.boubay @ beamex.com Tel. (mobil): +33-611-441-712 Beamex SAS 253 Boulevard de Leeds 59777 Lille FRANKREICH Tel.: +33(0)3-28-53-58-27 E-Mail: beamex.fr @ beamex.com

Internet: http://www.beamex.com/fr