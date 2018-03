Junge Weltreisende werden in den InterContinental Hotels & Resorts eine kulinarische Entdeckungsreise erleben

London (ots/PRNewswire) - IHG(R) gibt das erste weltweite Kindermenü für Hotels bekannt, welches von

kulinarischen Experten gestaltet wurde

InterContinental Hotels Group (IHG) gab heute die Einführung des ersten weltweiten Kindermenüs in Hotels bekannt, welches von einer Ernährungsexpertin und einem preisgekrönten Küchenchef gestaltet wurde. Das Menü, welches Anfang des Jahres 2014 in den InterContinental Hotels & Resorts eingeführt wird, verspricht, die Kinder auf eine aufregende kulinarische Entdeckungsreise mitzunehmen.

Speziell für die jungen Gäste des InterContinental zusammengestellt, wurde das Menü gemeinsam vom preisgekrönten Chef Theo Randall und der führenden Ernährungsexpertin für Kinder und internationalen Bestsellerautorin Annabel Karmel, MBE, entwickelt. Das Menü wird köstliche Gerichte enthalten, welche Aromen, Konsistenzen, Gerüche und Geschmacksrichtungen aufweisen werden, die Kinder auf eine aufklärerische Reise um die Welt mitnehmen werden, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass sie genussreiche und ernährungsphysiologisch ausgewogene Gerichte erhalten.

Annabel Karmel, MBE, erklärte: "Kinder sind von Natur aus neugierig und Erwachsene sind oftmals erstaunt, welche Geschmacksrichtungen sie mögen. Manchmal braucht es etwas Ermutigung und ein Urlaub mit der Familie kann eine grossartige Möglichkeit sein, um neue und aufregende Nahrungsmittel zu entdecken.

"Zusammen mit Theo haben wir ein Menü mit diversen Geschmacksrichtungen und Aromen geschaffen, währen gleichzeitig ernährungsphysiologisch ausgewogene Gerichte angeboten werden, welche InterContinental-Reisende mit jungen Familien erwarten."

Annabel ist am besten bekannt für ihre innovativen Rezepte, welche ihre Leidenschaft dafür zeigen, Kindern den besten Start ins Leben zu geben, indem junge Familien dazu angeregt werden, nährstoffreiche und köstliche Mahlzeiten zu kochen, die auch noch gut schmecken. Nur wenige wissen, dass Annabel ihr Arbeitsleben als Musikerin begann. Einer ihrer frühen Engagements bestand darin, die Harfe im InterContinental London Park Lane zu spielen. Theo ist wiederum international dafür bekannt, einfache und authentische Gerichte zu schaffen, für welche die besten und frischesten Zutaten genutzt werden.

"Meine Kochphilosophie wurde stark von der Liebe meine Eltern für gutes Essen beeinflusst", erklärte Theo Randall, Chef Patron von Theo Randall bei InterContinental. "Zu meinen einprägsamsten Kindheitserinnungen gehören Familienurlaube mit grossartigen Esserlebnissen. Ich habe erlebt, dass ich fremde Kulturen und Städte am schnellsten durch die Aromen der jeweiligen Küchen kennenlernte, die ich besuchte und das ist etwas, was ich den Kindern ermöglichen möchte, welche in den Restaurants von InterContinental weltweit essen."

Mit Anlagen in mehr als 60 Ländern und mit 170 Hotels will InterContinental Hotels & Resorts vielfältige und bereichernde Erfahrungen bereitstellen, welche durch lokale Einblicke bestechen. Mit dem neuen Kindermenü werden die Gaumen der Sprösslinge durch eine Reihe an klassischen Lieblingsgerichten und wahrlich internationale Köstlichkeiten angeregt, welche die Vielfalt der Länder wiedergibt, in denen sich die Luxushotelmarke befindet.

Als Teil des Entwicklungsprozesses des Menüs haben Annabel und Theo im Oktober eine Reihe von Verkostungen zum Testen und Lernen mit jungen Gästen durchgeführt. Die getesteten Gerichte stellten sich als grosser Erfolg heraus und gaben dem kulinarischen Duo einen zusätzlichen Einblick in die Gerichte, welche Teil des endgültigen Menüs werden.

Simon Scoot, Leiter der Abteilung Global Brands, InterContinental Hotels & Resorts und IHG Global Resorts erklärten: "Unsere Gäste erwarten ein grossartiges Esserlebnis, wenn sie bei uns sind - und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dies für all unsere Marken bei IHG zu bieten und ständig zu innovieren." Besonders für InterContinental Hotels & Resorts ist uns klar, dass unsere Kunden den Wunsch haben, ihren Kindern die besten Möglichkeiten zu geben, etwas über die Welt zu erfahren und dabei Spass zu haben - Essen ist hierfür eine grossartige Möglichkeit."

Er fuhr fort: "Diese Partnerschaft basiert auf dem Prinzip des 'Entdeckens von Nahrungsmitteln', welches darauf beruht, Esserlebnisse zu schaffen, welche Kinder spannend und aufregend finden. Gleichzeitig wollen wir den Eltern die Beruhigung geben, dass unser Kindermenü ernährungsphysiologisch ausgewogen ist - dies ist ein weiterer Weg mit dem wir unseren Gästen Sorglosigkeit ermöglichen, wenn sie sich weit entfernt von zu Hause befinden.

InterContinental Hotels & Resorts wird das neue Menü im Januar 2014 eingeführt und es wird in allen Anlagen weltweit bis Ende Juni 2014 verfügbar sein.

Die Einführung des Menüs ist das Schlüsselelement eines erneuten Fokus auf Essen und Trinken des Konzerns IHG, zu dessen Markenfamilie auch Holiday Inn Hotels & Resorts und Crowne Plaza Hotels & Resorts gehören. Das Team aus Küchenchefs und Ernährungsexperten von IHG weltweit arbeitet an einer Reihe von neuen Programmen, um das Ess-und Trinkerlebnis der Gäste zu verbessern und zu intensivieren, welches diese durch die Familie der neun Marken und in mehr als 4.600 Hotels weltweit geniessen können.

Für weitere Informationen zu InterContinental Hotels & Resorts besuchen Sie http://www.ihg.com/intercontinental. Um mehr über den IHG Rewards Club zu erfahren, dem grössten Hoteltreueprogramm, besuchen Sie http://www.ihgrewardsclub.com und für weitere Informationen zu IHG, besuchen Sie http://www.IHG.com.

Redaktionelle Hinweise:

Informationen zu InterContinental(R) Hotels & Resorts: Die Marke InterContinental Hotels & Resorts weist 170 Hotels in mehr als 60 Ländern auf und verfügt über lokale Einblicke durch mehr als 60 Jahre Erfahrung. Als Marke sind wir der Meinung, dass überlegener, unauffälliger Service sowie herausragende Einrichtungen wichtig sind. Doch unser wahres Unterscheidungsmerkmal liegt im ehrlichen Interesse an unseren Gästen. Unser Wunsch ist es, unsere Gäste dabei zu unterstützen, das meiste aus ihrer Zeit zu machen. Wir bringen unseren viel gereisten Gästen das Nahe, was am Zielort besonders ist, indem wir unser Wissen teilen. Damit können sie authentische Erlebnisse geniessen, welche ihr Leben bereichern und ihre Perspektive weitet. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.intercontinental.com, https://twitter.com/InterConHotels oder http://www.facebook.com/intercontinental.

Informationen zu IHG (InterContinental Hotels Group): IHG (InterContinental Hotels Group) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] ist eine weltweit tätige Organisation mit einem breiten Portfolio an neun Hotelmarken, wie unter anderem InterContinental(R) Hotels & Resorts, Hotel Indigo(R), Crowne Plaza(R) Hotels & Resorts, Holiday Inn(R) Hotels and Resorts, Holiday Inn Express(R), Staybridge Suites(R), Candlewood Suites(R), EVEN(TM) Hotels und HUALUXE(TM) Hotels & Resorts.

IHG verwaltet IHG(R) Rewards Club, das weltweit erste und grösste Hoteltreueprogramm mit mehr als 76 Millionen Mitgliedern weltweit. Das Programm wurde im Juli 2013 wieder eingeführt und bietet verbesserte Vorteile für Mitglieder, wie unter anderem kostenfreies Internet für Elites in allen Hotels weltweit.

IHG konzessioniert, vermietet, verwaltet oder besitzt über 4.600 Hotels und 679.000 Gästezimmer in nahezu 100 Ländern und Gebieten. Mit mehr als 1.000 Hotels in der Entwicklungspipeline geht IHG davon aus, das um die 90.000 Mitarbeiter für zusätzliche Stellen in seinen Anlagen in den nächsten Jahren angestellt werden.

InterContinental Hotels Group PLC ist die Holdinggesellschaft des Konzerns, ist in Grossbritannien als Aktiengesellschaft eingetragen und in England und Wales registriert.

Besuchen Sie http://www.ihg.com für Informationen über Hotels und Reservierungen und http://www.ihgrewardsclub.com für mehr Informationen zum IHG Rewards Club. Für unsere aktuellsten Neuigkeiten besuchen Sie bitte: http://www.ihg.com/media, http://www.twitter.com/ihg, http://www.facebook.com/ihg oder http://www.youtube.com/ihgplc.

