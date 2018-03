EANS-Adhoc: Weatherford ernennt neuen Chief Financial Officer

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Personal/Firmenporträts

06.11.2013

-- Neuer Chief Operating Officer ernannt, da amtierender Operating Officer in den Ruhestand geht

GENF, Schweiz, 5. Nov. 2013 -- Weatherford International Ltd. (NYSE / Euronext Paris / SIX: WFT) gibt heute die Ernennung von Krishna Shivram als Executive Vice President und Chief Financial Officer sowie die Beförderung von Dharmesh Mehta zum Executive Vice President und Chief Operating Officer mit Wirkung zum 6. November 2013 bekannt.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO )

Krishna Shivram (51 Jahre alt) verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und Betriebsmanagement im Bereich Ölfeld-Dienstleistungen. Zuvor war er bei Schlumberger Ltd in einer Vielzahl von Positionen in aller Welt tätig. Der Wirtschaftsprüfer Krishna Shivram verfügt über nachgewiesene Kompetenzen in den Bereichen Finanzbuchhaltung, Einkommensteuer und Aktien sowie über tiefgreifendes Fachwissen in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Fusionen und Übernahmen sowie Planung und Analyse. Zuvor war er als Vice President und Finanzdirektor bei Schlumberger Ltd. tätig. Krishna Shivram wird dem Vorsitzenden, Präsidenten und Chief Executive Officer Bernard J. Duroc-Danner direkt unterstellt sein.

Dharmesh Mehta (47 Jahre alt) wurde zum Executive Vice President und Chief Operating Officer ernannt. Sein Fachwissen in allen Bereichen der Produktionsoptimierung sowie über Fördersysteme hat zur Entwicklung des integrierten Produktionsportfolios von Weatherford in den letzten zehn Jahren beigetragen. Darüber hinaus haben seine jüngsten Tätigkeiten in leitenden Finanz- und Administrativ-Positionen in multifunktionalen Bereichen als Executive Vice President und Chief Administrative Officer dazu beigetragen, dass Weatherford in seinem Streben nach einer Position als disziplinierte Kapitaleffizienz beträchtlich vorangekommen ist. Dharmesh Mehta wurde befördert, weil der aktuelle Chief Operating Officer von Weatherford, Peter T. Fontana (66 Jahre alt), am 13. Dezember 2013 in den Ruhestand gehen wird.

"Peter ist eine wahre Führungspersönlichkeit und ein geschätzter Kollege, dessen beträchtliche Erfahrung und hervorragende Management-Qualitäten grundlegend dafür waren, ein starkes, funktionierendes Unternehmen und ein gutes Team aufzubauen, das Weatherford in ein neues Kapitel der Unternehmensgeschichte begleiten wird. Wir bedanken uns bei Peter für seine wertvollen Beiträge in all den Jahren", erklärte Bernard J. Duroc-Danner.

Informationen zu Weatherford

Weatherford ist ein in der Schweiz ansässiger, multinationaler Ölfelddienstleister. Die Produkt- und Dienstleistungsangeboten von Weatherford überspannen den gesamten Lebenszyklus der Bohrlöcher. Dazu gehören die Formationsbewertung, der Bau von Bohrlöchern, die Fertigstellung und die Produktion. Das Unternehmen ist einer der weltweit größten Anbieter innovativer Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie. Weatherford ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt weltweit über 65.000 Mitarbeiter.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Weatherford International Ltd. Rue Jean-Francois Bartholoni 4-6 CH-1204 Geneva Telefon: +41.22.816.1500 FAX: +41.22.816.1599 Email: karen.david-green @ weatherford.com WWW: http://www.weatherford.com Branche: Öl und Gas Exploration ISIN: CH0038838394 Indizes: Börsen: Main Standard: SIX Swiss Exchange, Börse: New York, Euronext Paris Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt: Karen David-Green, Vice President - Investorenpflege, +1.713.836.7430 ;

Wuen Fung Hor, Leiter - Marketing und Unternehmenskommunikation, +1.713.863.6303