BATS Global Markets - Höhepunkte im Oktober: US-Kartellbehörde genehmigt Fusion mit Direct Edge; Einführung von ETF und Handelsberichten in Europa

(PRN) - - BATS Chi-X Europe bleibt Europas größte Börse, Marktanteil bei US-Dividendenpapieren nimmt zu

Kansas City, Missouri Und London (ots/PRNewswire) - BATS Global Markets (BATS) macht heute nähere Angaben zum Marktanteil und zu den Aktivitäten im Oktober, darunter in Bezug auf die Genehmigung der Fusion von BATS und Direct Edge durch das US-Justizministerium sowie auf den Start des europaweiten Listing-Geschäfts von BATS Chi-X Europe und des europaweiten Trade Reporting Service BXTR.

Im Oktober erzielte BATS' europäische Wertpapierbörse BATS Chi-X Europe einen Gesamtmarktanteil von 22,9 %. Bei Depotscheinen (FTSE ROIB) wurde dabei ein neuer monatlicher Marktanteilsrekord in Höhe von 9,6 % verzeichnet, womit der bisherige Rekordwert von 9,0 % aus dem Juli 2013 übertroffen wurde.

Nach Marktanteil und Nominalwert der gehandelten Aktien bleibt BATS Chi-X Europe die größte europaweite Wertpapierbörse. Im Vergleich zum Wert von 7,9 Milliarden EUR aus dem Monat September belief sich der Nominalwert der auf der BATS Chi-X Europe im Oktober im täglichen Durchschnitt gehandelten Wertpapiere auf 7,8 Milliarden EUR. Auf den europäischen Wertpapiermärkten, die BATS Chi-X Europe abdeckt, lag der konsolidierte branchenweite Nominalwert der gehandelten Aktien im Monat Oktober durchschnittlich bei 33,9 Milliarden EUR pro Tag. Im Vergleich zum Wert von 33,8 Milliarden EUR aus dem Monat September wurde folglich eine Steigerung erzielt.

In den Vereinigten Staaten meldete BATS einen Marktanteil von 10,2 %, was einer Steigerung gegenüber dem Wert von 9,7 % aus dem Vormonat entspricht. Im branchenweiten Durchschnitt belief sich das tägliche Handelsvolumen bei Dividendenpapieren insgesamt auf 6,3 Milliarden Aktien - verglichen mit 6,1 Milliarden im September. Im Oktober verzeichnete BATS Options einen Marktanteil von 3,6 % - im September wurde ein Wert von 4,1 % gemeldet.

"Im Zuge unserer Bemühungen, zusätzliche und verbesserte Angebote einzuführen, um allen Investoren ein hochwertigeres Handelserlebnis zu bieten, hat das Unternehmen im Oktober großartige Fortschritte auf globaler Ebene erzielt", so BATS Global Markets CEO Joe Ratterman. "Besonders zufrieden sind wir darüber, dass das US-Justizministerium der Fusion mit Direct Edge zugestimmt hat. Nun freuen wir uns darauf, die Transaktion in der ersten Jahreshälfte 2014 abzuschließen, sobald die endgültige behördliche Genehmigung vorliegt."

BATS Options - gemeinsamer Marktanteil 3,6 % -------------------------------------- ---- BATS Options - gemeinsames Handelsvolumen im täglichen 620.750 Durchschnitt Verträge ------------------------------------------------------ -------- Europäische Dividendenpapiere

Höhepunkte im Oktober:

-- Die vorgeschlagene Fusion von BATS Global Markets und Direct Edge Holdings LLC wurde von der US-Kartellbehörde genehmigt [http://cdn.batstrading.com/resources/press_releases/BATS-Direct-Edge-DOJ-Clearance.pdf]. Die Transaktion erfordert weitere behördliche Genehmigungen und wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2014 abgeschlossen. -- Überdies gab BATS Chi-X Europe den Start seines europaweiten Listing-Geschäfts [http://cdn.batstrading.com/resources/press_releases/BATS-Chi-X-Europe-iShares-Launch-FINAL.pdf] bekannt. iShares®, die Plattform von BlackRock für börsengehandelte Fonds (ETF), wird sich als erster Emittent am geregelten Markt der Börse beteiligen. Der iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF und der iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF werden voraussichtlich ab November 2013 als Sekundärkotierung gehandelt. -- Mit "BXTR" führte BATS Chi-X Europe zudem eine Reihe europaweiter Trade Reporting Services [http://cdn.batstrading.com/resources/press_releases/BXTRPRFINAL.pdf] für den inner- und außerbörslichen Bereich ein. Diese bieten der gesamteuropäischen Handelsgemeinschaft eine umfassende Lösung zur Meldung von Handelsvorgängen mit der Option, Handelsabschlüsse in Auftragsbüchern zentral zu clearen und multilateral abzuwickeln. -- Das U.K Office of Fair Trading (OFT) empfahl ein vorbehaltloses Clearing [http://cdn.batstrading.com/resources/press_releases/OFT-clearance-Oct-2013-Final.pdf] für die Kombination von EMCF und EuroCCP. BATS Chi-X Europe ist eine von vier gleichberechtigten Gesellschaftern der neuen europaweiten Clearingstelle für Kassageschäfte, die den Namen EuroCCP N.V. tragen wird. Zusätzliche behördliche Genehmigungen stehen diesbezüglich noch aus. -- Im Oktober belegte die BATS BZX Exchange laut BATS-Marktqualitätsstatistik [http://www.batstrading.com/market_data/quality/] bei 372 der insgesamt 500 zum S&P 500®-Index zählenden Aktien - gemessen an ihrem effektiven Spread - den 1. und 2. Platz der Kategorie Handelsqualität. Darüber hinaus erzielte die BZX Exchange bei 10 der 25 führenden börsengehandelten Produkte den niedrigsten effektiven Spread.

Handelsvolumen- und Marktanteilsstatistik nach Markt -US-Dividendenpapiere, US-Aktienoptionen, Europäische Dividendenpapiere Eine vollständige Übersicht des Handelsvolumens und Marktanteils für jeden einzelnen Markt im Monat Oktober ist nachstehend aufgeführt. Besuchen Sie die folgende Website, um die US-amerikanischen und europäischen Marktanteile aller großen Handelsbörsen und sonstiger Märkte einzusehen:

US-Dividendenpapiere (Die BATS-Börsen) Oktober 2013 Oktober 2012 Die BATS-Börsen (BZX & BYX (In Millionen, mit Ausnahme von zusammengefasst) Prozentwerten; Restposten sind in Volumenangaben und Nominalwerten nicht enthalten) Gemeinsames Handelsvolumen im täglichen Durchschnitt 638,8 794,6 Monatlicher Nominalwert der gehandelten Aktien 570.105,2 $ 562.956,3 $ Prozentualer Marktanteil (im Berichtszeitraum): Gemeinsamer Marktanteil gesamt 10,2 % 13,0 % Tape A 9,0 % 12,1 % Tape B 14,5 % 15,2 % Tape C 9,8 % 13,7 % Handelsvolumen nach Börse: -------------------------- BZX Exchange: Gemeinsames Handelsvolumen im täglichen Durchschnitt 514,6 586,1 Monatlicher Nominalwert der gehandelten Aktien 461.969,8 $ 433.304,9 $ Prozentualer Marktanteil (im Berichtszeitraum): Gemeinsamer Marktanteil gesamt 8,2 % 9,6 % Tape A 7,1 % 8,4 % Tape B 11,8 % 12,4 % Tape C 8,1 % 10,4 % BYX Exchange: Gemeinsames Handelsvolumen im täglichen Durchschnitt 124,2 208,6 Monatlicher Nominalwert der gehandelten Aktien 108.135,5 $ 129.651,4 $ Prozentualer Marktanteil (im Berichtszeitraum): Gemeinsamer Marktanteil gesamt 2,0 % 3,4 % Tape A 1,9 % 3,7 % Tape B 2,7 % 2,8 % Tape C 1,7 % 3,3 % BATS 1000 Index 19.851,93 15.880,03 (ein breiter gefasster Benchmark des (Börsenschluss: (Börsenschluss: US-Markts für Dividendenpapiere) 31/10/13) 31/10/12)

US-Aktienoptionen (BATS Options) Oktober 2013 Oktober 2012 Verträge Marktanteil Verträge Marktanteil Gemeinsames Handelsvolumen im täglichen Durchschnitt 620.750 3,6 % 535.288 3,6 %

Europäische Dividendenpapiere (2) (BATS Chi-X Europe) Oktober 2013 Oktober 2012 (In Millionen, mit Ausnahme von Prozentwerten) Nominalwert gesamt 178.963,4 EUR 160.184,9 EUR Nominalwert im täglichen Durchschnitt 7.781,0 EUR 6.964,6 EUR Angezeigter Nominalwert im täglichen Durchschnitt 7.049,9 EUR 6.503,0 EUR Nicht angezeigter (3) Nominalwert im täglichen Durchschnitt 731,1 EUR 461,6 EUR Gesamteuropäischer Marktanteil 22,9 % 24,8 % Marktanteil nach Markt (im Berichtszeitraum): --------------------------------------------- Oktober 2013 Oktober 2012 Börse London gesamt 27,3 % 28,4 % FTSE-100-Aktien 30,6 % 31,6 % FTSE-250-Aktien 21,7 % 27,4 % Nordische Börsen gesamt 27,2 % 26,3 % Helsinki-OMXH25-Aktien 29,6 % 27,1 % Stockholm-OMXS30-Aktien 30,1 % 29,3 % Kopenhagen-OMXC20-Aktien 24,0 % 24,3 % Oslo-OBX-Aktien 23,0 % 21,8 % Börse Frankfurt gesamt 24,9 % 27,2 % DAX-30-Aktien 26,6 % 27,9 % MDAX-Aktien 23,7 % 30,0 % SDAX-Aktien 8,5 % 7,14 % Börse Zürich gesamt 24,1 % 25,0 % SMI-Aktien 26,2 % 26,7 % SMIM-Aktien 17,8 % 18,0 % Börse Paris gesamt 23,3 % 25,5 % CAC-40-Aktien 24,3 % 26,9 % CAC-Next20-Aktien 23,5 % 25,5 % Börse Brüssel gesamt 22,7 % 23,9 % BEL-20-Aktien 24,3 % 24,6 % Börse Amsterdam gesamt 22,2 % 27,4 % AEX-Aktien 22,7 % 27,7 % AMX-Aktien 18,1 % 22,5 % Börse Wien gesamt 15,8 % 18,5 % ATX-Aktien 16,6 % 18,9 % Börse Mailand gesamt 11,8 % 13,2 % FTSE-MIB-Aktien 12,7 % 13,9 % Börse Madrid gesamt 13,0 % 3,6 % IBEX-35-Aktien 13,9 % 3,7 % Börse Lissabon gesamt 10,5 % 15,5 % PSI-20-Aktien 10,6 % 15,6 % Börse Dublin gesamt 6,7 % 6,7 % ISEQ-20-Aktien 6,7 % 6,7 % Bedeutende Indizes 22,1 % 22,9 % EUROSTOXX-50-Aktien FTSE RIOB 9,6 % 5,24 % (2) Entspricht konsolidierten Werten aus offenen und geschlossenen Büchern der BATS Europe (BXE) und Chi-X Europe (CXE), sofern nichts anderes vermerkt ist. (3) Auf der BXE und CXE nicht angezeigte Orderbücher.

Informationen zu BATS Global Markets, Inc. BATS Global Markets, Inc. (BATS) ist ein führender Betreiber von Wertpapiermärkten in den Vereinigten Staaten und Europa. In den USA betreibt BATS zwei Börsen, die BATS BZX Exchange und die BYX Exchange, sowie BATS Options, einen US-Markt für Aktienoptionen, und den BATS 1000 Index, einen innovativen Marktindex für US-amerikanische Dividendenpapiere. Die BATS BZX Exchange ist ein Handelsplatz für Primärkotierungen börsengehandelter Produkte, zu dem 20 börsengehandelte Fonds zählen. Die BATS Chi-X Europe - eine Recognised Investment Exchange, die der Kontrolle der britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA (Financial Conduct Authority) unterliegt und nach Marktanteil und Wert der gehandelten Aktien die größte paneuropäische Wertpapierbörse ist -ermöglicht in Europa den Handel mit mehr als 3.000 Aktien in 25 verschiedenen Indizes und an 15 großen europäischen Märkten und kümmert sich um die Zulassung von Wertpapieren zum Börsenhandel. Das Unternehmen hat seine Firmenzentrale in der Nähe von Kansas City im US-Bundesstaat Missouri und unterhält weitere Niederlassungen in New York und London. Besuchen Sie www.bats.com für nähere Informationen.

