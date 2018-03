Bundesheer: Soldaten und Heeressportler des Jahres ausgezeichnet

Wien (OTS/BMLVS) - Heute Abend fand in der Ruhmeshalles des Heeresgeschichtlichen Museums die Verleihung des "Soldier of the Year" sowie des "Military Sports Award" statt. Bundesminister für Landesverteidigung und Sport Gerald Klug überreichte den Preis in der Kategorie "Soldier of the Year" an Vizeleutnant Herbert Bachmayer und Oberst Paul Schneider, die federführend beim Abzug der österreichischen UN-Soldaten vom Golan tätig waren. "Rekrut des Jahres" wurde Gefreiter Kevin Andoh aus Wien. Er absolvierte seinen Grundwehrdienst im Militärmedizinischen Zentrum in Wien-Stammersdorf, wo er ein neues Verfahren gegen Legionellen entwickelt hatte und ein beispielhaftes Vorbild für gelebte Integration war. Heeressportlerin des Jahres wurde die Schifahrerin Korporal Carmen Thalmann und zum Heeressportler des Jahres ausgezeichnet wurde der Kletterer Korporal Jakob Schubert.

Bundesminister Gerald Klug: "Ich bin stolz auf unser Bundesheer, die Leistungen der Soldaten im In- und Ausland sind beeindruckend." Und weiter: "Alle Nominierten sind Vorbilder. Ihr persönliches Engagement ist der Motor für den Erfolg des Österreichischen Bundesheeres."

"Soldier of the Year" wurden Vizeleutnant Herbert Bachmayer und Oberst Paul Schneider. Sie waren beide in Syrien und erbrachten dort besondere Leistungen im Rahmen des Abzuges der österreichischen UN-Soldaten vergangenem Sommer. Zuletzt war Bachmayer als Militärpolizei-Gruppenkommandant am Golan eingeteilt. Als die Lage Ende September 2012 aufgrund von Kampfhandlungen eskalierte, leitete er als militärischer Kommandant des Verbindungsteams die Sofortmaßnahmen ein und überzeugte dabei durch besondere Professionalität. Darüber hinaus wirkte er deeskalierend auf die Rebellen ein und trug dazu bei, dass Verwundeten so schnell als möglich geholfen werden konnte.

Oberst Paul Schneider war zwischen Dezember 2012 und Juli 2013 Kommandant des österreichischen UN-Kontingents. In der Phase nach dem Abzug des kroatischen Kontingentes im Juni 2013 wurde durch ihn die Auftragserfüllung unter erschwerten Bedingungen sichergestellt. Mit großer Umsicht und unter Bedachtnahme größtmöglicher Sicherheit konnte er den Auftrag zum Abzug des österreichischen Kontingentes im vergangenen Juli umsetzen.

Die 24-jährige Skirennläuferin Korporal Carmen Thalmannaus ist seit Juli 2011 beim Österreichischen Bundesheer. 2013 holte sie bei der Heim-Weltmeisterschaft in Schladming gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen die Goldmedaille im Riesentorlauf beim Mannschaftsbewerb.

Jakob Schubert ist 22 Jahre alt und kommt aus Innsbruck. Er gewann heuer den 1. Platz bei der Kletter-Weltmeisterschaft in Frankreich sowie Gold bei der CISM-Weltmeisterschaft. Darüber hinaus sicherte er sich den Gesamtweltcup im Jahr 2012 in den Disziplinen "Lead" und "Overall" Der Military Sports Award wurde auch an den Trainer, den Newcomer, das Team des Jahres verliehen.

Mit den Auszeichnungen "Soldier of the Year" und dem "Military Sports Award" belohnt das Österreichische Bundesheer besondere Initiativen und Ideenreichtum genauso wie herausragende Leistungen. Soldatinnen und Soldaten, Zivilbedienstete, Verbände sowie Persönlichkeiten bzw. Organisationen, die sich um das Bundesheer besonders verdient gemacht haben, sollen gewürdigt werden. Die Veranstaltung "Soldier of the Year" fand 2004 zum ersten Mal statt. Seit 2006 wird die Verleihung im Rahmen einer würdigen Gala abgehalten. Dieses Mal fand sie zum vierten Mal in Folge zusammen mit der Verleihung des "Military Sports Award" in der Ruhmeshalle des Heeresgeschichtlichen Museums statt.

