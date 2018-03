Neues Volksblatt: "Zuerst die Justiz" von Markus Ebert

Ausgabe vom 6. November 2013

Linz (OTS) - So viel ist sicher: Über die Einstellung des Untreue-Verfahrens gegen Kanzler Werner Faymann und Staatssekretär Josef Ostermayer werden sich die Blauen wohl noch intensiver äußern als über die Anklage gegen Kärntner Parteifreunde wegen des Verdachts der Untreue. Das diesbezügliche Schweigen der FPÖ mag auch mit schlechtem Gewissen begründet sein, denn eben sie hatten die nunmehr Angeklagten - unter ihnen FPÖ-Bundesrat und Alt-LH Gerhard Dörfler -damals angezeigt. FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl bezeichnete damals die Causa als einen "schweren und ganz besonders dreisten Fall von Amtsmissbrauch".

Ob die Roten Faymann und Ostermayer von der Justiz anders behandelt werden als die Kärntner (Ex-)Blauen, ist Interpretationssache. Wesentlich bedeutender indes ist, was die Staatsanwaltschaft Wien in der Begründung für die Einstellung der Ermittlungen auch festhält -dass nämlich jemand, der in ein Strafverfahren involviert ist, sehr wohl auch vor einem parallel laufenden parlamentarischen Untersuchungsausschuss falsch aussagen darf. Womit es eine recht eindeutige Antwort auf die viel diskutierte Frage gibt, ob es überhaupt Sinn macht, zeitlich zu Ermittlungen der Justiz auch Untersuchungsausschüsse durchzuführen - und die lautet Nein. Zuerst die Justiz, dann das Parlament: Über diese Reihenfolge sollte nun eine ernsthafte Diskussion beginnen.

