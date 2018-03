Microsoft Dynamics lässt Unternehmen Kundenerlebnis neu konzipieren

(PRN) - -- Konzern gibt allgemeine Verfügbarkeit von Microsoft Dynamics CRM 2013 bekannt und führt Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ein; betont technische Möglichkeiten, Unternehmen in ihren Kundenbeziehungen zu unterstützen.

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Microsoft Corp. hat am Dienstag in der Eröffnungsansprache seiner ausverkauften EMEA-Konferenz Microsoft Dynamics Convergence 2013 dargestellt, wie Unternehmen sich mit den technischen Möglichkeiten von Microsoft Dynamics auf dem Markt differenzieren können. Die von Kirill Tatarinov, Bereichsleiter bei Microsoft Business Solutions, und Jean-Philippe Courtois, Präsident von Microsoft International, gehaltene Grundsatzrede beschäftigte sich damit, wie Menschen und Unternehmen ihr Engagement mit Kunden neu konzipieren, Markenrelevanz aufbauen und zusammenarbeiten können, um mit den sich ständig verändernden Märkten und Geschäftsbedingungen Schritt zu halten.

"Wir leben wirklich in einer Ära der Kunden, die besser informiert und verbunden sind als je zuvor. Unternehmen brauchen dringend Lösungen, um ihre Mitarbeiter gemeinsam zu befähigen, ihre Kunden optimal zu bedienen und den Kontakt mit ihnen zu pflegen", sagte Tatarinov. "Microsoft ist in der Lage, flexible, integrierte Lösungen zu liefern, mit denen Unternehmen für hervorragende Kundenerlebnisse in dieser neuen Ära sorgen können."

Kundenzentrierte Unternehmenslösungende.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@66121ce9Im Anschluss an die globale Premiere von Microsoft Dynamics CRM 2013, die live aus Barcelona an über 70.000 Teilnehmer sowie die besonders herausgestellten Kunden Metro Bank, Pandora und Servcorp ausgestrahlt wurde, kündigte der Konzern ein Set von 18 neuen vordefinierten, konfigurierbaren Prozessvorlagen an, unter anderem für Sportmanagement, Gesundheitspflege, öffentliche Verwaltung und gemeinnützige Organisationen sowie für Spezialgebiete wie Gefängnisverwaltung. Diese Vorlagen stehen Kunden auf Microsoft Dynamics CRM Marketplace zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Gemäß seinem Versprechen, CRM-Informationen auf Geräten jeder Art zugänglich zu machen, bestätigte Microsoft die Verfügbarkeit neuer, für Touchscreens optimierter Anwendungen auf Windows-Telefonen, iPhones und Android-Telefonen, mit denen Kunden unterwegs ohne separate Lizenzgebühr leistungsfähige Funktionen und Analytikprogramme nutzen können.* Diese Apps sind ab heute in den jeweiligen Online-Läden erhältlich.

Um Unternehmen den Erwerb von Microsoft Dynamics CRM zur Anwendung mit Microsoft Office 365 leicht zu machen, startet Microsoft außerdem eine globale Preiskampagne, die berechtigten Bestands- und Neukunden von Microsoft Office 365 ermöglicht, professionelle Lizenzen für Microsoft Dynamics CRM Online zu erwerben und einen Rabatt von 40 Prozent auf den Preis der CRM-Lizenz zu erhalten. Für Unternehmen bedeutet das eine unmittelbare und erhebliche Rendite auf ihre technische Investition. Die Kampagne läuft bis 31 März 2014 und gilt in den 42 Märkten, in denen der Microsoft Dynamics CRM Online-Service angeboten wird.

Metro Bank, erste neue Großbank Großbritanniens seit über einem Jahrhundert und früher Anwender von Microsoft Dynamics CRM 2013, nutzt die neue Lösung als Basis für ihre Strategie, den Kunden an die erste Stelle zu setzen.

"Metro Bank revolutioniert das Bankwesen. Wir wollen Fans, nicht Kunden, gewinnen und pflegen ein von Überraschung und Zufriedenheit geprägtes Unternehmensklima", sagte Paul Marriott-Clarke, kaufmännischer Leiter bei Metro Bank. "Microsoft Dynamics CRM ist unsere Plattform zur Pflege des Kundenkontakts und hilft uns zusammen mit Yammer, SharePoint, Office 365 und Lync, unser Verspechen zu erfüllen, den besten Kundendienst und optimale Bequemlichkeit zu liefern."

Konzipiert, um Unternehmen zu helfen, flexibel zu operieren, um den Bedarf der Kunden noch zu übertreffen, sie unter ihren eigenen Bedingungen anzusprechen und Wachstum anzutreiben, erhält Microsoft Dynamics AX 2012 R3, der nächste Update der Flaggschiff-ERP-Lösung, eine Reihe neuer Fähigkeiten, wie Microsoft bekannt gab. So bietet Microsoft Dynamics AX 2012 R3 neue Möglichkeiten für die Lager- und Transportverwaltung, die dem Kunden einen Echtzeit-Überblick über die gesamte Versorgungskette liefern. Die neuen Lebenszyklus-Dienste dieser Version helfen Unternehmen, Implementierungen von Microsoft Dynamics AX besser vorherzusehen, indem Prozesse vereinfacht und standardisiert und innovative, integrierte Service- und Supportleistungen verfügbar gemacht werden.

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 bietet erstmals Support für Windows Azure via Infrastruktur als Service (IaaS), sodass der Kunde echte Auswahl und Übertragbarkeit zwischen dem Einsatz auf dem eigenen Server oder der privaten Cloud bekommt, und dazu alle Vorteile und Sicherheitsfunktionen des Weltklasse-Service von Windows Azure. Der Konzern, der die Verfügbarkeit von Microsoft Dynamics AX 2012 R3 im April 2014 erwartet, gab außerdem bekannt, dass die Auslieferung der nächsten größeren Version von Microsoft Dynamics AX auf eigenem Server und als öffentlicher Cloud-Service im Plan liegt.

Im Anschluss an die Bereitstellung der Apps für Kostenverwaltung und -bereinigung, Zeitnachweis [h ttp://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/dynamics-ax-2012-timesheet s/2ac31b2e-f3fa-4f1c-bfb9-151393749246] und Genehmigung für Microsoft Dynamics AX gab Microsoftauch einen Update der App Microsoft Dynamics Business Analyzer bekannt, die Geschäftsabläufe durch brauchbare und ansprechende, im Büro oder unterwegs verfügbare Geschäftseinsichten beschleunigt. Diese Apps, die persönlich, sozial und immersiv konzipiert sind, basieren auf den Rollen und Geräten des Nutzers und sind daher relevanter, helfen ihnen bei der Verbindung mit ihren sozialen Netzwerken und bieten ein ansprechendes und engagierendes Erlebnis. Sie sind ab sofort auf dem Windows Marketplace erhältlich.

Microsoft gab auf der Veranstaltung außerdem bekannt, dass Microsoft Dynamics NAV sich der Zahl von 100.000 Kunden weltweit nähert, einem beachtlichen Meilenstein für das Produkt. Die Verfügbarkeit von Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, herausgegeben im Oktober 2013, wurde bestätigt. Diese Version des Produkts verfügt über attraktive neue Möglichkeiten wie das einmalige Anmelden bei Office 365 und SharePoint Online, eine neue Schnittstelle für den Microsoft Dynamics NAV Web Client und den Windows Client, eine neue Basis für die Bargeldverwaltung, einen neuen Hilfe-Server und leistungsfähige Tools für Beschaffung und Verwaltung.

Passion for Life (PFL) Healthcare, ein in Großbritannien ansässiger Hersteller und Vertreiber von medizinischen Produkten mit einem Jahresumsatz von 2,5 Millionen britischen Pfund (4 Millionen US-$), profitiert heute von einer gehosteten Version von Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics CRM. Will Web, kaufmännischer Leiter bei PFL Healthcare, merkte an: "Wir beabsichtigen, nächstes Jahr 20 Prozent zu wachsen, und Microsoft Dynamics hilft uns dabei. Es war die richtige Entscheidung für uns."

Um der Microsoft Dynamics Twitter-Community zu folgen: @MSFTDynamics und @MSFTConvergence unter Verwendung von #Conv13EMEA. Partner, die Interesse am Start einer Microsoft Dynamics CRM-Praxis haben, können für nähere Informationen mbsjoin @ microsoft.com kontaktieren.

Informationen zu Microsoft Dynamicsde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@79cd1a3eIm Zentrum aller erfolgreichen Unternehmen stehen Menschen, die etwas bewegen. Microsoft Dynamics konzipiert moderne Unternehmenslösungen, die solchen Menschen die zur optimalen Arbeitsleistung erforderlichen intuitiven Werkzeuge liefern. Unsere proaktiven, einfach zu verwendenden Anwendungen passen sich der Art und Weise an, wie Menschen und Systeme arbeiten, und bieten Unternehmen in einer sich laufend ändernden Welt die Möglichkeit, Markteinführungen kurzfristig vorzunehmen und auf künftige Anforderungen zu reagieren.

Informationen zu Microsoftde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@8761aebMicrosoft (Nasdaq "MSFT") wurde 1975 gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von Software, Dienstleistungen und Lösungen, die Menschen und Unternehmen zur vollen Entfaltung ihres Potenzials verhelfen.

* Einige Funktionen erfordern Wi-Fi, Internetverbindung oder einen Mobilfunk-Datenplan (evtl. gebührenpflichtig).

