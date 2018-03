Das war der 15.Journalistinnenkongress 2013: International, viel Praxis und ein klares Ergebnis: Digitalisierung als Chance!

Coudenhove-Kalergi und Strobl sind MedienLÖWINNEN 2013, JoKo-Medienstudie: Journalistinnen und Social Media

Wien (OTS) - Am 5. November 2013 war es wieder soweit: Zum 15. Mal tagten Österreichs Top-Medienfrauen aus Journalismus, PR und Wissenschaft im Wiener Haus der Industrie beim Branchen-Event Journalistinnenkongress 2013 (JoKo). Und alle sind sie gekommen, die führenden Frauen aus TV und Radio, Print, Online, Politik und Wirtschaft, um mit den ca. 300 Kongress-BesucherInnen das diesjährige Schwerpunkt- Thema zu diskutieren, das ihrer aller Berufsalltag entscheidend prägt: Digitalisierung - eine Herausforderung und Chance.

Die Highlights des 15. Journalistinnenkongresses

Internationale Keynote-Speaker

Zahlreiche Inputs hochrangiger Impulsgeberinnen aus Medienanstalten und der österreichischen und deutschen Wirtschaft und Politik lieferten einen perspektivischen Querschnitt durch den Themen-Schwerpunkt Digitalisierung.

Keynote-Speakerinnen:

Ingrid Deltenre, Generaldirektorin European Broadcasting Union, Genf: Sie sprach über den Wirtschaftsfaktor Vertrauen in der digitalisierten Welt und welche Rolle Glaubwürdigkeit in Wirtschaft und Politik künftig spielen sollte

Sabine Heimbach, stv. Pressesprecherin der deutschen Bundesregierung: Sie gab Einblicke in die Welt der Politiker und erläuterte, wie sich Politik und Medien im digitalen Raum begegnen.

Tina Kulow, Facebook DACH: Die Facebook-Pressesprecherin griff die Thematik "Digitalisierung, Herausforderung und Chance" aus Unternehmens-Perspektive auf.

Ulrike Langer, Medienjournalistin aus Seattle (USA): Aus Sicht der Journalistinnen sprach die in den USA lebende deutsche Journalistin darüber, welche Fertigkeiten ihre Berufskolleginnen heute haben sollten und wie sie sich selbst erfolgreich zur digitalen Marke machen können.

Kongress-Studie 2013

Als Abschluss der Vormittags-Panels präsentierte Julia Juster die Kongress-Studie 2013 "Social Media & Journalistinnen: Bedeutung. Nutzung." (wiss. Beratung, Ausführung: JoKo-Partnerin Donau Universität Krems). Die zentralen Ergebnisse (die Studie ist online abrufbar unter: www.medienfrauen.net):

Social Media verändern zunehmend die Rahmenbedingungen von Journalistinnen: Für 60 Prozent der Befragten geht eine intensivere Social Media-Nutzung mit einem Qualitätsverlust der journalistischen Beiträge einher.

Inspiration, Image- und Kontaktpflege sowie schnelle Recherche stehen wachsendem Zeit- und Konkurrenzdruck gegenüber.

Auf das Einkommen nimmt die digitalisierte Welt bisher keinen nennenswerten Einfluss.

Die Potenziale der Social Media-Nutzung sind noch nicht ausgeschöpft: Journalistinnen in Österreich beklagen nach wie vor Unsicherheiten im Zusammenhang mit Social Media-Nutzung und beurteilen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten als "unzureichend"

Medienpreise gingen an Strobl und Coudenhove-Kalergi

Als abendliches Highlight wurde die "MedienLÖWIN", Österreichs Journalistinnen-Auszeichnung für herausragende Leistungen in frauenspezifischer Berichterstattung, verliehen. Der Medien-Preis bestand heuer aus zwei Kategorien: Neben der Auszeichnung für eine aktuelle Veröffentlichung (Preis MedienLÖWIN), wurde auch das Lebenswerk einer arrivierten Journalistin gewürdigt (Preis MedienLÖWIN-Lebenswerk). Die MedienLÖWIN wurde durch eine JoKo-Fachjury, die MedienLÖWIN-Lebenswerk durch ein öffentliches Online-Voting über die Kongress-Seite www.medienfrauen.net ermittelt. Überreicht wurden die begehrten Statuen von Michaela Huber, Senior Vice President OMV (Medienpreis- und Hauptsponsor 2013).

Karin Strobl (Präsidentin Frauennetzwerk Medien, Chefredakteurin RMA Österreich) ist Siegerin in der Kategorie MedienLÖWIN 2013 für eine Aktion des Frauennetzwerks Medien in zahlreichen On- und Offline-Medien anlässlich des Weltfrauentages 2013. Die Entscheidung der Fachjury fiel auf sie, "weil ihre Idee, die V-Frage als typische Interview-Frage nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie endlich auch einmal Männern zu stellen, einen Klassiker aufgreift und weil sie Social Networking im besten Sinne des Wortes, also sozial UND digital, betrieben hat, um die Aktion zu verbreitern und zu verbreiten", so die Begründung der Fachjury-Vorsitzenden und Laudatorin Elisabeth Pechmann (Ogily Group Austria).

Barbara Coudenhove-Kalergi gewann die goldene Trophäe als MedienLÖWIN 2013- Lebenswerk. Die Laudatio hielt die ORF-Fernsehdirektorin Kathrin Zechner. Coudenhove-Kalergi gilt als herausragende journalistische Pionierin, die als Zeitzeugin weltbewegender Ereignisse wie dem Fall der Berliner Mauer und der "sanften Revolution" in Prag mit präziser, herausragender Berichterstattung beeindruckte. Neben Stationen bei "Die Presse", "Kurier", "Profil" und dem ORF engagierte sich Coudenhove-Kalergi u.a. als Mitbegründerin der Bürgerinitiative "Land der Menschen".

Alles Praxis!

Bei Workshops konnten die TeilnehmerInnen lernen, wie sie Social Media im Berufsalltag besser nutzen können: "Write, Sell, Pimp your fee" (Leitung Rubina Möhring), "We do YouTube-Die Zukunft des Fernsehens" (Leitung Daniela Kraus), "Copy & Paste - aber richtig" (Leitung Katharine Sarikakis) und "Social Media - What 4?" (Leitung Elisabeth Pechmann).

Im Format "Living News" bekamen Publikum und Jung-Journalistinnen die Möglichkeit, die Top-Medienfrauen Uschi Fellner (Madonna), Alexandra Föderl-Schmid (Der Standard), Euke Frank (Woman), Nina Haas (vorm. CEO Styria Media), Michaela Huber (OMV), Esther Mitterstieler (Wirtschaftsblatt), Martina Salomon (Kurier), Karin Strobl (RMA) und Brigitte Wolf (ORF) zum Interview zu bitten.

Der Journalistinnenkongress präsentierte sich heuer mit aufgefrischtem Design praxisorientierter und internationaler als je zuvor. Die Kongress-Initiatorin Maria Rauch-Kallat, Präsidentin des Mentorinnen-Programms "Mentory Club", zeigte sich vollauf zufrieden:

"Frauen dabei zu unterstützen, ihre Karriere-Chancen zu sehen und nutzen zu können, das war mein Ziel für diesen Kongress - und dieses Ziel konnten wir mit Hilfe unserer tollen Referentinnen und Unterstützerinnen erreichen, wie mir das bisherige Feedback der Teilnehmerinnen gezeigt hat. Wir haben uns heuer ganz besonders bemüht, den Praxis-Nutzen in den Mittelpunkt zu stellen, schließlich leben und arbeiten wir alle in einer digitalisierten Welt und müssen täglich viele Herausforderungen bewältigen. Und diese sind gemeinsam einfacher zu lösen als allein nach Lösungen suchen zu müssen."

Weiterführende Infos zum JoKo 2013 (Sponsoren und Kooperationspartner, JoKo-Beirat, Programm, Referentinnen, Medienpreis): www.medienfrauen.net

Hauptsponsor 2013: OMV

Journalistinnenkongress 2013 Branchen-Event für Medienfrauen aus Journalismus, PR und Wissenschaft Datum: 5.11.2013, 09:30-20:00 Uhr Ort: Haus der Industrie www.medienfrauen.net Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien

Bilder abrufbar unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4815

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Petra Sodtke

mrk diversity management gmbh

A-1010 Wien, Werdertorgasse 17/4

Phone +43-1-922-52-60

Email: petra.sodtke @ mrkdiversity.at

Web: www.mrkdiversity.at