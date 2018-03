Neuer Gas-Kamin erzielt höchste Effizienzbewertung in Europa

Dunedin, Neuseeland (ots/PRNewswire) - Die British Standards Institution hat die Kamin-Produktreihe Escea DX kürzlich als die effizienteste in Europa bewertet.

Das in Neuseeland niedergelassene innovative Unternehmen erreichte eine Energieeffizienz-Klassifizierung von 94,1 % vom britischen Institut im Rahmen seines Verfahrens zur CE-Zertifizierung. Die Zertifizierung ermöglicht Escea, ab sofort Produkte in den meisten europäischen Ländern zu verkaufen.

Das Unternehmen konnte in letzter Zeit mehrere Erfolge vorweisen, u. a. die Ernennung zu einem von Neuseelands zehn "Hot Emerging Companies" durch TIN100 und die Platzierung der DX-Reihe unter den Top 6 im Wettbewerb "Produkt des Jahres" der Zeitschrift World Architect News.

Nigel Bamford, Geschäftsführer von Escea, betrachtet die CE-Zertifizierung als einen wichtigen Schritt vorwärts für das Unternehmen.

"Als ein in Neuseeland beheimatetes Design-Team sind wir sehr stolz über die gewonnene Anerkennung, dass das revolutionäre Design unserer DX-Reihe einen Kamin geschaffen hat, der die niedrigste Gasmenge verbraucht und gleichzeitig die größtmögliche Wärme im Haus verbreitet. Diese Anerkennung hat bereits zu regem internationalen Interesse an unseren Produkten geführt."

Bevor sie die Top-Bewertung erhielten, hatte Escea bereits einen norwegischen Vertriebspartner gefunden, der das skandinavische Engagement für energieeffizientes und umweltfreundliches Heizen von Wohnräumen widerspiegelt. Der DX1500 ist zurzeit auch in Neuseeland, Australien und Großbritannien zum Kauf erhältlich. Escea will allerdings in den nächsten Monaten zusätzliche Vertriebsnetzwerke in Europa aktiv entwickeln.

Der Escea DX1500 und das kleinere Modell DX1000 sind unter Architekten und Designern in Australasien schon seit ihrer Einführung 2011 sehr beliebt und zwar aufgrund ihres minimalistischen und vielseitigen Designs sowie ihrer Leistungsfähigkeit, Wärme gleichmäßig im ganzen Haus zu verbreiten. Außerdem erlaubt Esceas Smart-Heat-System Kaminbesitzern, ihre Kamine per Fernbedienung über das Internet oder das Smartphone zu steuern.

Diese Leistungen in Verbindung mit der wohlverdienten Top-Effizienzbewertung legen nahe, dass es nur noch eine Frage der Zeit sein wird, bis Haushalt in ganz Europa die Vorteile des umweltfreundlichen Kiwi-Designs nutzen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Paula Hellyer Glow Consulting Ltd Bürozeiten +64-3-479-2761 Nach Büroschluss +64-21-167-3656 Paula @ glowconsulting.co.nz