KURIER: Prammer kritisiert Hofer-Aussagen

"Wir müssen jedes Wort auf die Goldwaage legen"

Wien (OTS) - Nationalratspräsidentin Barbara Prammer (SPÖ) hat kein Verständnis für die Aussagen des Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer (FPÖ) zum Verbotsgesetz: "Österreich braucht nach wie vor ein Verbotsgesetz. Gerade die Urteile im Welser Prozess zeigen das. Österreich hat mit der seriösen Auseinandersetzung der eigenen Geschichte viel zu spät begonnen. Wir sind hier noch lange nicht am Ende", sagte Prammer zum KURIER (Mittwoch-Ausgabe). Wie man in Wels gesehen habe, "gibt es noch immer Unbelehrbare. Wir müssen trachten, dass es nicht noch mehr werden", betonte Prammer. Nachsatz: "Deshalb müssen wir jedes Wort in diesem Zusammenhang auf die Goldwaage legen. Da sind zu allererst Politikerinnen und Politiker gefordert."

