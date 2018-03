"Wie kommt das Salz ins Meer" ab 4.12. im KosmosTheater

Ein Gastspiel von Hildegard Starlinger in Zusammenarbeit mit ARGEkultur Salzburg

Wien (OTS) - Brigitte Schwaigers Roman als tragisch-komische Achterbahnfahrt durch die intimsten Erlebnisse einer Frau.

Eine Frau ohne Mann, was ist das schon? Also - Hochzeit und Hochzeitsreise. Ordnung muss sein, was bedeutet da ein Seitensprung, was machen so kleine Sticheleien und Drohungen schon aus? Wir müssen glücklich werden. Doch irgendwann ist Schluss mit dem Deckel auf dem Topf! Gutbürgerlich mit Eigentumswohnung und Hund ist - nicht mehr -das Wichtigste.

Regie: Hildegard Starlinger | Percussion und Komposition: José Fernando Elias | Bühne und Kostüme: Hilde Böhm, Alois Ellmauer

Es spielt: Anna Morawetz

TERMINE: Mi, 04.12. - Sa, 07.12.2013 | 20:00 Uhr www.kosmostheater.at

