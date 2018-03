Die erfolgreiche Bewerbung: So bekommen Sie den Job, den Sie wollen!

Neuheit: Erstes deutschsprachiges Videotraining zum Thema Bewerbung

Ob es der erste Job nach der Ausbildung, dem Studium oder der Wunsch nach einer beruflichen Neuorientierung ist - das Thema, wie man eine professionelle und erfolgreiche Bewerbung gestaltet, ist ein Dauerbrenner. Gerade auch, weil es auf dem Weg zur erwünschten Stelle so viele Stolpersteine gibt: Wie erstelle ich ein überzeugendes Bewerbungsschreiben? Worauf kommt es bei der Formulierung des Lebenslaufs an und worauf beim Portraitfoto? Welche Fallstricke muss ich beim Vorstellungsgespräch beachten? Und wie behandle ich das besonders heikle Thema der Gehaltsvorstellung?

Ab sofort gibt es auf all diese Fragen bei der Pink University die visuelle Antwort: "Die erfolgreiche Bewerbung" von Doris Brenner ist das erste professionell erstellte deutschsprachige Videotraining zu diesem Thema. Die Betriebswirtin Doris Brenner, seit 1998 als Beraterin im Bereich Personal und Karriere erfolgreich aktiv, ist eine vielgefragte Expertin auf diesem Gebiet. In ihrem Training bietet sie Interessierten das notwendige, umfassende Know-how, um all die Hürden bis hin zum Traumjob erfolgreich meistern zu können.

Rundum vorbereitet in 100 Minuten

Das visuelle Bewerbungstraining ist in insgesamt 11 Einzelvideos aufgeteilt, die thematisch in sich abschlossen sind und zusammen eine Laufzeit von 100 Minuten haben. Sämtliche relevanten Bewerbungs-Themen wie die Erstellung des eigenen Qualifikationsprofils, die besten Strategien bei der Jobsuche, Tipps zum Networking, die Reihenfolge der Bewerbungsunterlagen sowie die typischen ebenso wie die unzulässigen Fragen in einem Vorstellungsgespräch werden angesprochen. Mit den Brenner'schen Insider-Tipps gelingt es zudem, sich schon mit dem Anschreiben von der Masse abzuheben und den Personaler des Wunschunternehmens zu begeistern.

Praxisnähe und Nachhaltigkeit sind die Stärken dieses Videotrainings

Gute Bücher zum Thema "Bewerbung" gibt es auf dem Markt bereits viele. Durch die einzigartige Kombination von Expertenwissen und visuellem Training wird der oder die Interessierte aber um vieles stärker an das zu vermittelnde Wissen gebunden. Die zahlreichen praktischen Beispiele von Doris Brenner und die unterstützenden Info-Grafiken können so auch intensiver und nachhaltiger im Gedächtnis verankert werden. Es ist die direkte Ansprache und das vis-à-vis zum Mentor, was dieses Bewerbungstraining zu einem ganz persönlichen Coaching macht.

Selbstverständlich gibt es alle Lernmaterialien auch zum Herunterladen. So wird der User in gut anderthalb Stunden rundum fit für eine erfolgreiche Bewerbung gemacht, so dass dem Traumjob nichts mehr im Wege steht.

Direkt-Link zum Videotraining

http://www.pinkuniversity.de/die-erfolgreiche-bewerbung.html

Das 8-minütige Video "Im Anschreiben begeistern" (Teil 4 des Videotrainings) kann nach einer kurzen und unverbindlichen Online-Registrierung kostenlos abgerufen werden.

Über die Dozentin

Doris Brenner hat in ihrer Karriere über 4000 Bewerbungsgespräche geführt: Sie weiß, wie Personaler "ticken". Die studierte Betriebswirtin ist seit über 15 Jahren als freie Beraterin im Bereich Personalauswahl und -entwicklung sowie Karriereberatung tätig. Mit spannenden Einblicken aus ihrem langjährigen Erfahrungsschatz macht sie das Thema Bewerbung anschaulich - und nimmt der Jobsuche mit einprägsamen Tipps den "Schrecken". Außerdem begleitete die Initiatorin der Deutschen Gesellschaft für Karriereberatung e.V. (DGfK) als Jurymitglied über acht Jahre lang den Medienpreis "Karriere des Jahres". Ihr Know-how hat Doris Brenner auch in zahlreichen Artikeln und Büchern zum Thema Bewerbung, Berufsplanung oder Personalrekrutierung publiziert.

Über Pink University

Pink University ist der führende Anbieter für hochwertige Online-Videotrainings im Bereich persönliche und berufliche Weiterentwicklung.

Das Unternehmen arbeitet exklusiv mit den namhaftesten Dozenten im deutschsprachigen Raum, bündelt deren Wissen und bereitet es mit verlegerischer Expertise in Videotrainings professionell auf. Das Ergebnis ist die Lernform der Zukunft, da diese ein eigenständiges, nachhaltiges und flexibles Lernen ermöglicht, das Spaß macht - zu jeder Zeit, an jedem Ort.

Im November 2011 ging Pink University an den Start. Gründer von Pink University sind Britta Kroker, lange Zeit Verlagsleiterin des Campus Verlags, und der Hamburger Verleger Dr. Sven Murmann. Das Unternehmen hat seinen Sitz in München und beschäftigt über 30 Mitarbeiter.

www.pinkuniversity.de

