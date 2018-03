Grossmann: Österreich für genaue Herkunftskennzeichnung

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Konsumentenschutzsprecherin Elisabeth Grossmann bekräftigt die langjährige SPÖ-Forderung nach einer EU-weiten "Rückverfolgbarkeitsdatenbank" für Lebensmittel und der Zutaten und nach einer verpflichtenden Kennzeichnung für die Herkunft von Fleisch. Das wäre aber nichts Neues. "Derzeit liegen mehrere Vorschläge zur Herkunftskennzeichnung von Frischfleisch auf dem Tisch. Österreich hat sich immer für eine sehr genaue Kennzeichnung ausgesprochen und wird sich in den laufenden Verhandlungen auch weiterhin dafür einsetzen", so SPÖ-Konsumentenschutzsprecherin Elisabeth Grossmann und weiter: "Die Herkunftsauszeichnung muss in Richtung eines modernen Rückverfolgungssystems erweitert werden, da sich auch die Warenströme verändert haben". ****

Konkret sollen digitale beziehungsweise elektronische Reiserouten über die gesamte Liefer- und Verarbeitungskette informieren. "Damit könnten Manipulationen und kriminelle Handlungen im Lebensmittelbereich vermieden beziehungsweise rascher ermittelt werden", so Grossmann abschließend. (Schluss) gd

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum